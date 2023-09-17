İşte Köpek Dili otunun bilinmeyenleri

Köpek Dili otu nelere iyi gelir, nasıl kullanılmalı? İşte, ayrıntılar…

İşte Köpek Dili otunun bilinmeyenleri

Editör: Erkavim Yıldırım

Doğada binlerce şifalı bitki bulunuyor. Bunlardan biri de Köpek dili otu. Peki, köpek dili otu nedir vücudumuza ne gibi faydaları var? İşte yanıtı…

Köpek dili otunun Latice ismi Cynoglossum officinale.
Mikropları öldürücü ve yaraların iyileşmesini hızlandırıcı etkiye sahip.
Balgam söktürüyor ve karaciğer hastalıklarına önemli ölçüde iyi geliyor.

Saç dökülmelerini azaltıyor.
Kasları gevşetici etkileri ile kas ağrılarını dindiriyor.
Hafif yanıklarda ve deri hastalıklarında fayda sağlıyor.

Kırmızı renkli ve güzel kokulu çiçekler açan ve 1 metreye kadar boylanabilen otsu bir bitkidir. Çeşitli alkaloitler, zamk, uçucu yağ, tanen ve reçine içerir.

YARARLARI

Sinirleri yatıştırıcı rol oynar.

Saç dökülmesini azaltır.

Mikrop öldürücüdür.

Balgam söktürür.
Kasları gevşetici etkileri ile kas ağrılarını azaltır.

Yaraların iyileşmesini hızlandırıcı etkilere sahiptir.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.turkeyarena.com

Hafif yanıklarda ve deri hastalıklarında faydalıdır.

Otun kökü, bal suyla kaynatılıp, sabahları aç karnına ve geceleri yatmadan önce içilir. Salata ya da ıspanak gibi de yenilebiliyor.

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