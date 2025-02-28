İşte Lemina'nın Galatasaray'dan önce Türkiye'de görüştüğü takım

Devre arası transferinde Galatasaray'daki ikinci dönemine başlayan Mario Lemina’nın performansı beğeni topluyor.

Fenerbahçe maçında oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Lemina Okan Buruk tarafından UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmamıştı. Buruk'un bu kararı özellikle Galatasaray taraftarınca eleştirilmişti.

"EYÜPSPOR İLE GÖRÜŞTÜ"

Spor yazarı İbrahim Seten Lemina'nın Galatasaray'dan önce Eyüpspor ile görüştüğünü söyledi. Seten "Lemina, Türkiye’ye gelmek için bildiğin kapıda yatıyor. Eyüpspor’la da görüşüyor ve oradan yıllık 5 milyon Euro istiyor. Orada bir geliş hikayesi başlarken öz Galatasaraylı gibi bu paranın yarısına buraya geliyor." ifadelerini kullandı.