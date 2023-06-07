İşte libidoyu azaltan o yiyecekler

Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayımlandı. Araştırma sonuçları, bilim insanları arasında tartışma yarattı.
Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri şöyle sıraladı.
Soda
Şarküteri etleri Soya
Şeker
Alkol
LİBİDOYU ARTIRAN BESİNLER
Araştırmacılar, cinsel organı küçülten besinlerin yanı sıra büyüten yiyeceklere de yer verdi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yer aldı:
Yaban mersini
Karpuz
Ispanak
Yapraklı yeşillikler Somon
Fındık
Portakal
Kahve
Bitter çikolata
GÖRÜŞ AYRILIĞINA DÜŞÜLDÜ
ABD'de yapılan bu araştırmanın ardından Hintli, Çinli ve Avrupalı bilim insanlarından da konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Bazı bilim insanları araştırmayı mantıklı bulurken, bazıları da reddetti. Etin daha önce cinsel performansı olumsuz etkilediği belirtilmişti.