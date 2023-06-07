İşte libidoyu azaltan o yiyecekler

Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayımlandı. Araştırma sonuçları, bilim insanları arasında tartışma yarattı.

Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri şöyle sıraladı.



Soda

Şarküteri etleri Soya

Şeker

Alkol



LİBİDOYU ARTIRAN BESİNLER

Araştırmacılar, cinsel organı küçülten besinlerin yanı sıra büyüten yiyeceklere de yer verdi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yer aldı:

Yaban mersini

Karpuz

Ispanak

Yapraklı yeşillikler Somon

Fındık

Portakal

Kahve

Bitter çikolata



GÖRÜŞ AYRILIĞINA DÜŞÜLDÜ



ABD'de yapılan bu araştırmanın ardından Hintli, Çinli ve Avrupalı bilim insanlarından da konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Bazı bilim insanları araştırmayı mantıklı bulurken, bazıları da reddetti. Etin daha önce cinsel performansı olumsuz etkilediği belirtilmişti.