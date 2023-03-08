8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte limonun bilinmeyen yararları

İnsan vücudu için yararları saymakla bitmeyen limonun bilinmeyen yararları da var. İşte mucize limonun diğer yararları…

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 07:16
Takip Et

İşte limonun az bilinen yararları

İşte limonun bilinmeyen yararları
+
Aa
-

Ülkemizde yetişen hemen her mevsim bulabileceğimiz bir gıda limon. Eğer tansiyonunuzun düşme gibi bir sorunu yoksa yeterli ve düzenli tüketildiğinde vücuda inanılmaz yararları bulunuyor.

Ülkemizde yetişen hemen her mevsim bulabileceğimiz bir gıda limon. Eğer tansiyonunuzun düşme gibi bir sorunu yoksa yeterli ve düzenli tüketildiğinde vücuda inanılmaz yararları var. İşte onlar…

Limon suyu saçların rengini açar ve cildi beyazlaştırır. Limon suyu dildeki iltihaplara iyi gelir. Soğuk algınlığını iyileştirir. İdrar yollarında görülen enfeksiyonlara karşı etkilidir. Limon suyu cilde parlaklık kazandırır. Limon suyu gargara yapmak için de kullanılır.

Plakları temizler, dişleri beyazlatır ve diş minesini güçlendirir. Bazı böcek ve sineklerin soktuğu bölgelerde panzehir görevi görür ve ağrıyı alır.

Limon suyuna koyulan bir tutam tuz her sabah içildiğinde kolesterolü düşürür ve zayıflatır. Limon suyu susuzluk ve ishale karşı etkilidir. Her gün bir yemek kaşığı limon suyu astıma iyi gelir.

Bir kaç damla limon suyunu sıcak suya ekleyip içtiğinizde sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir ve karaciğeri temizler.

İçindeki asitle enfeksiyonlarla savaşır. Kalp krizi, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antioksidandır.

Çok az miktarda gliserin ile uygulandığında limon suyu kuru ciltlere iyi gelir. Tansiyonu düşürür ve iyi kolesterolü arttırır.

Limon suyu deniz canlıları ve et üzerine sıkıldığında bakterileri öldürür. Bu sayede sindirim sistemi sorunlarını önler. Kolon, prostat ve göğüs kanserini azaltan bir anti-kanserojen besindir.

Hücrelerdeki metabolizma sorunlarını giderir ve bu sayede kanser oluşumunu engeller. Güneş altında kurutulmuş ve ardından öğütülmüş limon kabuğu saçlara uygulandığında vücudu serinletir ve baş ağrısını alır. Sivilcelere uygulandığında akneleri kurutur.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
3
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
4
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
5
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
6
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
7
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Datça’da feci trafik kazası
﻿Datça’da feci trafik kazası
﻿Datça’da feci trafik kazası
﻿Köprü yıkıldı demirleri kapışıldı
﻿Köprü yıkıldı demirleri kapışıldı
﻿Köprü yıkıldı demirleri kapışıldı
﻿Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı 
﻿Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı 
﻿Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı 
﻿Tuzla’da belediye otobüsleri yandı 
﻿Tuzla’da belediye otobüsleri yandı 
﻿Tuzla’da belediye otobüsleri yandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.