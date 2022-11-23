23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşte makas terörü. Trafiği birbirine kattı polis gözaltına aldı

İşte makas terörü. Trafiği birbirine kattı polis gözaltına aldı

Zeytinburnu’nda hız sınırını aşıp makas atarken görüntülenen sürücü gözaltına alındı. Ceza yazılan sürücü adli işlemler için polis merkezine teslim edilirken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:02
Takip Et

İşte makas terörü. Trafiği birbirine kattı polis gözaltına aldı

İşte makas terörü. Trafiği birbirine kattı polis gözaltına aldı
+
Aa
-

Zeytinburnu Sahil Yolu Yedikule mevkiinde makas atarak ilerleyen araç sürücüsü cep telefonu ile görüntülendi. Yoldaki uyarı yazısı ve işaretlerine aldırmayan sürücü hız sınırını da aşarak, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri plakadan tespit ettikleri Y.S.'yi gözaltına aldı. Y. S.'ye makas atmak maddesinden bin 823 TL, yakın takip maddesinden 196 TL, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer husus ve yasaklara uymamak maddesinden 196 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 215 TL idari para cezası kesildi.



Sürücü Y. S. daha sonra, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezine teslim edildi. (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
7
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
﻿Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
﻿Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı
﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı
﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.