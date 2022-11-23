İşte makas terörü. Trafiği birbirine kattı polis gözaltına aldı

Zeytinburnu Sahil Yolu Yedikule mevkiinde makas atarak ilerleyen araç sürücüsü cep telefonu ile görüntülendi. Yoldaki uyarı yazısı ve işaretlerine aldırmayan sürücü hız sınırını da aşarak, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri plakadan tespit ettikleri Y.S.'yi gözaltına aldı. Y. S.'ye makas atmak maddesinden bin 823 TL, yakın takip maddesinden 196 TL, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer husus ve yasaklara uymamak maddesinden 196 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 215 TL idari para cezası kesildi.





Sürücü Y. S. daha sonra, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezine teslim edildi. (DHA)