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İşte metabolizmayı hızlandıran 4 mucize gıda

Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Özkan, metabolizmanızı hızlandıracak 4 özel besini açıkladı. İşte o 4 besin…

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:06
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İşte metabolizmayı hızlandıran 4 gıda

İşte metabolizmayı hızlandıran 4 mucize gıda
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YUMURTA

A, B, D vitaminleri ve demir içeren yumurta; 6 gram protein, 6 gram yağ ve 3 gram su içerir. Yumurta sarısı akına göre daha fazla demir, yağ ve protein içerir. Anne sütünden sonra gelen en kaliteli protein kaynağı yumurtadır. Yapılan araştırmalara göre kahvaltıda özellikle 1 adet haşlanmış yumurta tüketildiğinde uzun süre tok kalmayı diğer öğünler daha az besin tüketimini sağlıyor ve böylece kilo vermeye yardımcı oluyor. Yumurta satın alırken; omega-3 yağ asitlerinden yüksek ve kolesterol oranları daha az olanları tercih edebilirsiniz.

LAHANA

Demir, potasyum, folat, C vitamini ve lif açısından zengin olan lahana; vücut direncini arttırır, ülser hastalığına iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser hastalıklarına karşı korur, uzun süre tok tutar ve metabolizmayı hızlandırır. Lahanayı; tavada, fırında veya haşlama yaparak pişirebilirsiniz. Öğlen veya akşam öğününde tüketeceğiniz 1 kâse lahana çorbası, salata ve bir kâse yoğurt sağlıklı bir öğün olacaktır.

SARIMSAK

Tam bir hayat kurtaran bir yiyecek olan sarımsağın sağlığımıza birçok faydası var. Sarımsak; zinde olmayı sağlar, soğuk algınlığına karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, HDL kolesterolü (iyi kolesterolü) yükseltir, LDL kolesterolü (kötü kolesterolü) düşürür, tansiyonu dengeler, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırır. Sarımsağı minimum 5 dakika pişirirseniz, sağlığınıza faydalı sülfür içeriğinin etkisi azalır. Yaptığınız yemeği ocaktan almadan 2-3 dakika önce 2 adet dilimlenmiş sarımsak ilave edebilirsiniz.

BADEM

Demir, E vitamini, tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin ve ayrıca mükemmel bir kalsiyum kaynağı olan badem; uzun süre tok tutar ve ayrıca düzenli olarak tüketildiğinde de kolesterolü düşürür. Günde 30 gram badem tüketildiğinizde, günlük almanız gereken kalsiyumun yüzde 10’unu, E vitaminin yüzde 35’ini ve magnezyumun yüzde 20’sini almış olursunuz. Ara öğünlerde özellikle porsiyon kontrolü yaparak badem tüketebilirsiniz.

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