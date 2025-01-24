İşte MHP’yi şoka uğratan o fotoğraf. Nerede çekildiği ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte MHP’yi şoka uğratan o fotoğraf. Nerede çekildiği ortaya çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kocaeli’nde kebapçıda düzenlenen “Birlik ve dayanışma” yemeğinde çekilen fotoğrafa tepki yağdı.

MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı’nın katılımı ile Öz Güven-Sen Kocaeli İl Başkanı Adnan Uysal’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği sonrası katılımcıların objektif karşısına geçip toplu halde verdikleri poz olay oldu.

Kocaeli Masala Kebap’ta gerçekleşen etkinlikte; MHP İl Yöneticileri, MHP İzmit İlçe Başkanı ve yönetimi, MHP Kandıra İlçe Başkanı ve yönetimi, MHP Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı ve kentin tanınan isimleri ile bir araya geldi. Bu toplantıyı ölümsüzleştirme için yemeğin sonrasında çekilen toplu fotoğraf basına yansıyınca katılımcıları şaşkına çeviren tepki meydana geldi.

MHP'YE ÖCALAN VE AKP TEPKİSİ!

Haberin yer aldığı internet sitesinde okurların yaptığı olumsuz yorumlar MHP’li katılımcıları etkinliğe iştirak ettiklerine pişman edecek boyuta ulaştı. Özellikle Öcalan açılımı ve AKP ile işbirliği sebebiyle MHP’nin yeni siyasi rotasının hedef alındığı yorumlardan bazıları şöyle:

M. Murtaza Yekayak - Göbeklerine bakınca yiyici takımı olduğu belli. Sahi son zamanlarda bir de Apocu oldular. Şimdi bunlara ne diyeceğiz, yiyici mi Apocu mu? Her ikisi de yakışıyor.

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Suskun - Akp finanslı organizasyonlar… Akp finansmanı olmasa bir gün bile yönetimde durmayacaklarını herkes biliyor. Oldu olacak oradan topluca İmralı'ya ümre ziyaretine!! gitseydiniz....

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Efexor - Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştah sizin.

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Ayhan - Toplu halde İmralı'yı ziyaret edin.

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Karamurselli - Ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’nde de mhp dibe indi. Güle güle, küme düştünüz.

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