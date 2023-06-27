İşte ‘Microblading’ uygulaması

Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, "Doğallıktan yana olanlar için yapılacak ideal ve teknik uygulama microblading işlemidir. Tabii ki uygulamayı yapacak uzmanın eğitimleri ve deneyiminden emin olmakta fayda var" dedi.

İşte ‘Microblading’ uygulaması

Editör: Ali Öncü

Çeşitli nedenlerle kaş kaybına uğramış (genetik faktörler, yanlış kaş alımları, çeşitli hastalıklar), azalmış veya kaş şeklinden memnun olmayanların için microblading uygulaması seçenek olarak sunuluyor. Son yıllarda dünyada öne çıkan, yarı kalıcı makyaj sanatında Japon tekniği ile yapılan manuel bir kaş çizimi olan bu metot hakkında Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz açıklamalarda bulundu.

UZMAN ELLERE BIRAKILMALI

Kişinin yüz ölçülerine uygun (Altın Oran) kaş çizimi yapılır ve tek kullanımlık normalden üç kat daha ince çoklu mikro iğnelerle cildin en üst tabakasına (epidemis) pigmentler yerleştirilerek yapılan yöntemle ilgili bilgi veren Nermin Negiz, ''Kendi kaş kılınızdan ayırt edemeyeceğiniz bu işlem, diğer kaş çizim tekniklerine göre kalıcılığı daha azdır. Kalıcılığı kişinin cilt yapısına kullanılan pigmentlere, uygulama yapan uzmana ve kişinin kullanımına göre değişkenlik gösterir" şeklinde konuştu.

Doğal kaş için microblading uygulamasına vurgu yapan Nermin Negiz, "Doğallıktan yana olanlar için yapılacak ideal ve teknik uygulama microblading işlemidir. Tabii ki uygulamayı yapacak uzmanın eğitimleri ve deneyiminden emin olmakta fayda var. Aksi takdirde geçici bir süre de olsa hem kötü bir görüntü ile bu vakti geçirmek hem de boşa harcanan zaman ve maddi manevi zarar ile karşı karşıya kalabilirsiniz" açıklamalarında bulundu.

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Tahıl anlaşması Afrika'nın geleceğini belirleyecek Dünya
Tahıl anlaşması Afrika'nın geleceğini belirleyecek
"Kanala düştüm" ihbarında bulundu. Gerçek bambaşka çıktı Güncel
"Kanala düştüm" ihbarında bulundu. Gerçek bambaşka çıktı
Şili'de sel nedeniyle kaybolanların sayısı 6'ya yükseldi Dünya
Şili'de sel nedeniyle kaybolanların sayısı 6'ya yükseldi
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Güncel
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü Güncel
Sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü
Vatandaşların kişisel bilgileri 100 TL'ye satışa çıktı Güncel
Vatandaşların kişisel bilgileri 100 TL'ye satışa çıktı
İlk görüşte yılan sandı yaklaşınca gözlerine inanamadı Güncel
İlk görüşte yılan sandı yaklaşınca gözlerine inanamadı