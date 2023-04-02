Mide yanmasına pratik çözümler

Editör: Naim Arıoğlu

PROBİYOTİKLER

Probiyotikler, asit ve sindirim sistemi problemleriyle ilişkili yanma hissini, ağrıyı ve rahatsızlık hissini hafifletebilir. Probiyotikler, bağırsak ve genel sindirim sağlığınızı iyileştiren "iyi" bakterilerdir. Probiyotik yiyecekler yemek, bağırsak bakterilerinin doğal dengesini geri kazanmasına ve midede asit oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Yoğurt, belirli süt türleri, soya ürünleri, kefir, lahana turşusu, bitter çikolata, miso çorbası, kimchi ve kombu çayı yiyerek probiyotik alımınızı artırın.

TURŞU SUYU

Turşu suyu sirke açısından zengin olduğu için midede asit oluşumunu azaltmak için elma sirkesi ile benzerlik gösterir. Doğal olarak fermente edilmiş ekşi turşu suyu, iyi bir probiyotik kaynağıdır. Midenizde oluşan yanma hissini azaltmak için turşu suyundan yararlanabilirsiniz. Yemeğinizi yedikten sonra birkaç yudum veya 1-2 çay kaşığı turşu suyu içmek mide yanması problemiyle savaşmanızı sağlayacaktır.

ELMA SİRKESİ

Midenizde yanma hissi yaşıyorsanız elma sirkesi iyi bir çözüm olabilir. Elma sirkesi doğası gereği asidik olmasına rağmen midede asit seviyesini dengelemeye yardımcı olan alkalileştirici bir etkiye sahiptir. Bu da besinleri sindirmeyi kolaylaştırır ve fazla mide asidi oluşumunu engeller. Aynı zamanda midede uygun pH değerini geri kazanmaya yardımcı olur. 1 ila 2 çay kaşığı doğal elma sirkesini bir bardak ılık suyla seyreltin. Biraz bal ekleyin (isteğe bağlı) ve iyice karıştırın. Yemeklerden önce de içebilirsiniz.

KARBONAT

Karbonat midede yanma hissi gibi sindirim problemlerini tedavi etmek için iyi bir çözüm olabilir. Karbonat midenizdeki asidi nötralize etmek için doğal bir antiasit görevi görür ve anında rahatlama sağlar. 1 çay kaşığı karbonatı 1 bardak suya ekleyin. Tamamen eriyene kadar karıştırın. Karışımı günde 2 veya 3 kez tüketebilirsiniz.