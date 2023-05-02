İşte Millet İttifakı'nın yeni seçim şarkısı. İlk kez Manisa'da çalındı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Geneş Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ittifak liderleriyle birlikte çektiği kısa videolarla başlattığı 'Haydi' sloganlı yeni reklam kampanyasının şarkısı ilk kez Manisa'da çalındı.

Kampanya şarkısı kentte yapılan mitinge gidiş sırasında otobüsten çalındı.

Şarkıya Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediye Başakanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başakanı Mansur Yavaş, milletvekili adayları ve CHP yöneticilerinin de eşlik etti.

Yeni seçim şarkısında şu sözler yer aldı:

“Haydi bolluğa haydi

Haydi kazanalım haydi

Haydi adalete haydi

Haydi eşitliğe haydi

Haydi gülelim haydi haydi

Haydi kazanalım haydi"