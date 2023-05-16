İşte miskinliğin doğal çözümü

Kozmetik dünyasında da çok kıymet görüyor bu bitki çünkü sıkıştırıcı ve canlandırıcı etkileri var. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırdığı için durağan dolaşıma bağlı selülit probleminde kullanımı oldukça etkili. En pahalı kozmetik ürünlerin formüllerinde biberiye uçucu yağına sıklıkla rastlıyor olmamızın sebepleri bunlar. Kan dolaşımını uyardığı için saç dökülmesine karşı kullanılan kozmetiklerin bileşimine de girer.

Bahar aylarında özellikle yoğunlaşan saç dökülmesinin azalmasına da yardımcı olur, hem içten hem de dıştan kullanıldığında. Eğer yaz öncesi hem bedeninizi hem zihninizi hem de cildinizi canlandırmak istiyorsanız hem içten hem de dıştan kullanmalısınız bu bitkiyi. Biberiye yağı ile bedeninize masaj yaparken zihninizin uyarıldığını ancak ruhunuzun da dinlendiğini hissedeceksiniz.

Aynı zamanda yaz öncesi selülitleriniz de azalmış olacak. 50 ml susam yağını, 25 ml avakado yağı ve 10 ml tatlı badem yağı ile karıştırın. Sonra bu karışıma 1 çorba kaşığı biberiye yağı ekleyin ve iyice çalkalayın, doğal materyalden üretilmiş bir vücut fırçası ile aşağıdan yukarıya dairesel hareketlerle masaj yapın, masaj sonrası hissettiklerinize inanamayacaksınız.

Biberiye tansiyonu hafifçe yükselten ender bitkilerden, düşük tansiyon ve buna bağlı halsizlik, kronik yorgunluk durumlarında canlandırıcı etkisi dikkat çekici. Bu etkilere, kan dolaşımını hızlandırıcı, toksin atıcı ve antioksidan gücünün de eklenmesi bu bitkiyi, bahar aylarındaki ‘miskinliğin’ ilacı yapıyor.