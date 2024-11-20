İşte Montella’nın hezimeti getiren tercihleri. “Artık yeter” sesleri yükseldi

A Milli Takım, Galler karşısında alınan golsüz beraberlik sonrası deplasmanda Karadağ ile karşılaştı. UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne grup lideri olmak için, Galler-İzlanda maçının sonucuna göre, beraberliğin bile yeterli olabileceği maçta alınan 3-1’lik mağlubiyet herkesi isyan ettirdi.

Gelen tepkilerin odağında Teknik Direktör Montella’nın oyun ve kadro tercihleri vardı. Milli Takım’da kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan akan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Eren Dinkçi, Yusuf Yazıcı, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ve Ozan Kabak kadroda yer almadı.

Montella’nın bozuk zemine rağmen fiziksel mücadeleye dayalı oyun yerine pas temelli bir oyunu tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Yapılan yorumlarda Galler maçında forvette oynayan Barış Alper’in Karadağ maçı için daha doğru tercih olabileceği belirtildi. Yorumlarda ayrıca Barış Alper oynamasa bile Enes Ünal gibi uzun boylu bir forvetin oynayabileceği konusunda fikir birliği bulunuyor.

ÇAMUR DERYASINDA PAS YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Milli oyuncular adeta çamur deryasına dönüşen zeminde pas yapmaya çalışarak oyunu rakip yarı alana yığmak için yoğun çaba gösterdi. Ancak. Fiziksel oyun oynanması gereken zeminde yapılan paslar isabetli olmayınca Karadağ sık sık kontra ataklar yakaladı ve goller savunmadaki boşluklardan kaynaklı ataklarla geldi.

KENAN YILDIZ’IN ÇABASI YETMEDİ

Karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkan Kenan Yıldız elinden geleni yapmaya çalışsa da çabası yetmedi. Juventus forması giyen genç yıldız, Arda’nın ortası ile topla buluşarak topu ağlara yolladı ve Milli Takım’ın maçtaki tek golünü kaydetti.

“ARTIK YETER” SESLERİ YÜKSELDİ

Karadağ mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Teknik Direktör Montella’ya sert tepkiler yer aldı. İtalyan teknik adamın oyun ve kadro tercihlerine sert tepkiler gösteren sosyal medya kullanıcıları “Artık yeter” diyerek Montella’nın istifasını istedi. Yorumlarda ayrıca Milli Takım’ın artık forvetle oynaması gerektiğinin de aldı çizildi.

“OYUN FELSEFEME KARŞI OLURDU”

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella maç sonrası yaptığı açıklamada oyun felsefesi hakkında konuştu. Montella, maçta fiziksel oyunu tercih edebileceğinin altını çizerek “Ancak bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu” ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, mücadelenin ardından ise şunları söyledi:

Çok üzgünüm. Birinciliği hak ediyorduk. Ama olmadı. Zemin çok kötüydü. Mücadelemiz için futbolcularımızı tebrik ediyorum. Maçtan önce kolay maç olmayacağını söylemiştim. Futbol oynanmayacak bir zeminde maç oynadık. Kampa en iyi durumda gelemedi birçok oyuncumuz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik. Sadece bir mağlubiyetle yaptıklarımızı gözardı edemeyiz. Teknik kapasiteyi düşürüp, fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik. Ancak bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu.