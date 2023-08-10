İşte mükemmel bir tatil için 10 tavsiye

KENDİNİZİ EVE KAPAMAYIN

Yoğun koşuşturmaca döneminin ardından kendinizi tükenmiş hissedebilir ve evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Ancak izninizi evde geçirmeyin. Yaz tatilinde, psikolojik dinlenme ihtiyacımıza neden olan tüm faktörlerden uzaklaşmak gerektiğinden imkan varsa farklı bir şehirde veya ülkede tatil yapmak bu uzaklaşmayı sağlayacaktır. Şehir dışındaki bir yakınınızın yanına da gitmek de günlük telaşlardan sizi uzaklaştırabilir.

TARTIŞMAYA ARA VERİN

Ailevi sorunlar, ilişki problemleri, işteki olumsuzluklar gibi gündeminizde olan konuları konuşup tartışmaya tatilde ara verin.

SÜREKLİ MAİLLERİNİZİ KONTROL ETMEYİN

İşle ilgili hiçbir şeyi, özellikle laptopunuzu tatile yanınızda götürmeyin. Cep telefonunuzu acil işler dışında çok kullanmayın, devamlı maillerinizi, mesajlarınızı kontrol etmeyin. Unutmayın, zihinsel rahatlama, onu yoran şeylerden uzak kaldıkça gerçekleşir. Aksi halde vücudunuzu dinlendirmiş olsanız da zihninizi dinlendiremediğiniz için tatil dönüşünde kendinizi yorgun hissetmeye devam edeceğiniz kesin.

İŞ DÖNÜŞÜNÜ DÜŞÜNMEYİN

Dönüşte sizi bekleyen işleri, sorumlulukları düşünmeyin. Evet, sorumluluklar dönüşte sizi bekliyor ama onları düşünmek “Tekrar acıkacağıma göre yemek yememe gerek yok” diye düşünmek gibidir ve tatilde yaşayacağınız rahatlamayı engeller.

İŞ ARKADAŞLARINIZDAN DEĞİL, İŞYERİNDEN UZAKLAŞIN

İşyerindeki sorumluluklarınızı veya sizi rahatsız eden gelişmeleri düşünmeyin. Buna karşın işyerinde yakın arkadaşlarınızla iletişiminizi kesmeyin. Tatilde olsanız da onlarla sohbet edin ve gerekirse dertleşin. Ancak tatilde sizi üzen ve mutsuz eden olayları objektif bir bakışla yeniden değerlendirin. Belki işin içindeyken mesele ettiğiniz şeylerin o kadar önemli olmadığını görebilirsiniz.

UYKUNUZUN DÜZENİ KAÇMASIN

Tatilde uyku düzeninizi çok bozmayın. “Ne de olsa tatildeyim” deyip gece çok geç saatlere kadar uykusuz kalmayın, sabah da çok geç uyanmayın. Dönüşte uyku düzeninizi tekrar eski haline getirmeye çalışmak psikolojinizi olumsuz yönde etkiler.

RUHUNUZU KİTAP VE MÜZİKLE BESLEYİN

Keyifli kitaplar okuyup, keyifli, neşeli müzikler dinleyin. Kitap ve müzik ruhunuzu besleyip zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur. Gündemden de habersiz kalmayın. Gelişmelerden haberdar olun.

TATİL ARKADAŞINIZDAN EMİN MİSİNİZ?

Çok iyi anlaştığınızı düşündüğünüz arkadaşınızla bile tatilde farklı beklentiler nedeniyle sorun yaşamanız olası. O nedenle zaten kısa olan bu süreyi iyi değerlendirmek ve keyif almak için tatil arkadaşlarınızı iyi seçin, tatile birlikte olmaktan keyif aldığınız kişi veya kişilerle çıkın. Ayıp olmasın diye beraber tatile çıkacağınız insanlar tatilden keyif almanızı engeller ve kendinizi onları memnun etmeye çalışırken bulmanıza neden olur.

‘GÖRMEDİĞİM YER KALMASIN’ DİYE DÜŞÜNMEYİN

Tatilde imkanınız varsa deniz, doğa manzarasını seyredin. Deniz ve orman manzarası zihninizi boşaltmanıza ve sakin bir ruh hali edinmenize yardımcı olur. Gittiğiniz yerdeki gezilecek görülecek yerleri ziyaret edin ama bunları bir görev ve mecburiyet haline getirmeden yapın. “Bir kere geldim her yeri ziyaret etmeliyim” düşüncesi ile kendinizi strese sokmayın.

YAN GELİP YATMAKTAN KAÇININ

Tatilde şüphesiz fiziksel olarak dinlenmeye ihtiyacınız var ancak hareketsiz kalmaktan kaçının. Hoşunuza gidecek aktivitelere katılın. Yeni anılar, deneyimler biriktirmek ruh halinize pozitif katkıda bulunacaktır.