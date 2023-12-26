İşte o çadırın içi. Belki de son yemekleriydi. 4 şehit komando da orada

Irak'ın kuzeyinde bulunan üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmadan 6 şehit haberi gelmiş, bu haber yüreklerimizi dağlamıştı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehitlerimizin yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki şehitlerimizin şehadete ermeden önce bir fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı. Yakın tarihli paylaşılan fotoğrafta 4 şehit komandomuzun yer aldığı görüldü.

22 Aralık 2023 tarihinde hain saldırıda şehit düşen 6 askerden 4'ünün yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.

1 FOTOĞRAF 4 ŞEHİT

Fotoğrafta şehit Teğmen Ramazan Günay, şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görüldü.

"Bir fotoğraf 4 şehit" başlığıyla paylaşılan şehitlerin yemek fotoğrafı paylaşımında, "Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma" ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT OLDUKLARI GEÇİCİ ÜS BÖLGESİNİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci İsmail Saymaz, dün yayımlanan köşe yazısında 12 askerin şehit olduğu geçici üs bölgesinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

Söz konusu fotoğrafları görenler "Böyle geçici üs mü olur?" diye sormaktan kendini alamadı.

İŞTE O FOTOĞRAF

PKK’lı teröristlerin 20 metre yaklaşmasının neden fark edilmediği sorusunu soran Saymaz, “PKK saldırı için yağışı bekliyorken, Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bir önlem aldı? PKK’nın 20 metre yaklaşması neden fark edilmedi? Irak’ta bu şekilde kaç tane üs var? Biz bilmek istiyoruz… Kaç Mehmetçik kara batmış çadırlarda elinde silahla bekliyor?” ifadelerini kullandı.