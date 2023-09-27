İşte o kokudan kurtulmanın yolu

Podolog Zehra Albayrak, "Ayaklar çoğu zaman ayakkabıların içerisinde gün boyu kalıyor. Dolayısıyla terlemeyle birlikte bakteriler ayakkabı içerisinde, ayakta ve giyilen çorapta kendisine yer buluyor" diye konuştu.



Albayrak, ayakkabı tekrar giyildiğinde çok kolay şekilde ayak kokusunun tekrarlamasına neden oluyor diye uyararak, “Suni deri, polyester bazlı yapıdaki ayakkabılar ayak terlemesini artıracak ve hava geçişini engelleyeceği için bu durum daha da vahim hale gelecektir. Ayakkabı içinde hava geçişini sağlayan bez/filenin ve orijinal deri esnek ayakkabılar ayak kokusunun önüne geçecektir. Günümüzde bu şekilde tasarlanmış ayakkabıları bulmak artık çok çok kolaylaştı." şeklinde konuştu.

AYAK KOKUSUNUN TEDAVİSİ



Podolog Zehra Albayrak ayak kokusuna bakterilerin yol açtığına dikkat çekerek, asıl önemli olanın terlemenin önüne geçilmesi olduğuna vurgu yaptı. Albayrak, “Böylelikle koku oluşumu da engellenir. Ayağın aşırı terlemesi yani hiperhidrozis durumu için tedavi olunması gerekir. Günümüzde bunun için botoks uygulamaları, iyontofrez gibi farklı tedavi yöntemleri bulunuyor" diye konuştu.

NASIL ÖNLENİR?



Gündelik hayatımızda karşımıza sık çıkan sorunlardan biri de ayak kokusudur. Özellikle yaz aylarında havaların ısınması ve kapalı ortamda uzun süre ayakkabı ile durulması, sorunun şiddetini daha da artırır. Peki acaba ayak kokusu neden olur?

AYAK KOKUSU NEDEN OLUR?

Terin kendisi değil ama terle birlikte ortaya çıkan bakteriler, kötü ayak kokusunun ana nedenini oluşturur. Bakterilerin yanı sıra mantar enfeksiyonu da ayakta ağır bir kokunun oluşmasına neden olur. Kullanılan bazı ilaçlar, ergenlik veya hamilelik dönemindeki hormonal değişiklikler; obezite, stres ve hipertroidi gibi metabolik hastalıklar da vücudun daha fazla ter üretmesine yol açarak ayak kokusunu tetikler. Aynı zamanda genetik etkenler de ayak kokusunda etkili olur.

Kış aylarında, tüm gün kapalı ayakkabı içerisinde kalan, hava almayan ve terleyen ayaklar nedeniyle daha fazla görülen ayak kokusundan alabileceğiniz önlemlerle kurtulabilirsiniz.

AYAK KOKUSU İÇİN AYAKKABI SEÇİMİ

"Ayak kokusu neden olur?" sorusunun yanıtlalrından biri ayakkabı kullanımı ile ilgilidir. Ayak kokusu sorunu yaşamamak için aynı çift ayakkabıyı iki günden fazla giymemeye dikkat edin. Ayakkabınızı iki giyim arasında 24 saat süreyle havalandırın. Böylece kokunun ayakkabıya yerleşerek ayağınıza bulaşmasını önleyebilirsiniz.

Ayakkabı alırken, hava alan ya da havalanan bir malzemeden üretilmiş olanları tercih edin. Ayak kokusunun oluşmaması için naylon veya sentetik malzeme kullanılarak üretilen ayakkabıları kullanmayın. Mümkünse gerçek deri gibi doğal malzemelerden üretilen ayakkabıları tercih edin.

PAMUKLU VE TERİ EMEBİLEN ÇORAPLAR GİYİN

Sentetik ve naylon çoraplar ayak kokusu nedenlerinden biridir. Ayak kokusuna karşı sentetik ve naylon çoraplar yerine yumuşak, pamuklu ve teri emebilme özelliği olan çorapları tercih edin. Gün sonunda çoraplarınızı değiştirmeyi de ihmal etmeyin.

SPREY VEYA KOKU ÖNLEYİCİ PUDRA SIKIN

Ayaklarınıza ve ayakkabı içine antibakteriyel sprey veya koku önleyici pudra sıkın. Öncelikle akşam eve geldikten sonra ayakkabılarınızı balkon gibi hava alan bir ortamda birkaç saat havalandırın. Havalandırdıktan sonra iç ve ön kısımlarına doğru sprey veya pudrayı sıkın. Ardından ayakkabılarınızı dolabınıza yerleştirebilirsiniz.

AYAKLARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİN

Ayak parmak aralarınızı ve tabanlarınızı her banyodan sonra düzenli olarak kontrol edin çünkü ayak kokusu nedenlerinden biri de bu kontrolün ihmalidir. Ayak parmak aralarında soyulma, ayak tabanlarında pullanma, iğne ucu gibi su toplayan kabarcıklar ve koku gibi mantar enfeksiyonu belirtileri gözlemlendiğinizde bir dermatoloji uzmanına başvurun.

AŞIRI TERLİYORSA TEDAVİ OLUN

Aşırı terleme, ayak kokusu nedenleri arasında yer alır. Ayağınızda hiperhidrozis denilen aşırı terleme durumu varsa, tedavi olun ve terlemeyi azaltan kremler kullanın. Ayaklarda oluşan terleme sorunu günümüzde botoks uygulama, iyontoforez ve klipsli ETS gibi tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırılabiliyor.

4 ÇAY KAŞIĞI TUZLU SUYLA YIKAYIN

Eğer ayaklarınız çok sık nemleniyorsa, kurutmak için tuzlu suyla yıkayabilirsiniz. Akşam eve geldikten sonra 4 bardak suya 4 çay kaşığı tuz ilave edin. Ardından bu karışımı bir leğene boşaltın ve ayaklarınızı 15 dakika bekletin. Temiz ve pamuklu bir havluyla iyice kurutup, çoraplarınızı giyin.

AYAK KOKUSU GİDERİCİ FORMÜL: ÇAY VE SODA

Gün içinde çay içerken kullandığınız çay poşetlerini atmayın. Gün sonunda bir litre ılık suya dört-beş adet yeşil veya siyah çay poşetini bırakıp; bu suda ayaklarınızı bekletin. Ardından kurulayarak çoraplarınızı giyin. Düzenli uyguladığınızda ayak kokunuzun azaldığını fark edeceksiniz. İsterseniz yemek sodasından da faydalanabilirsiniz. Bir leğene ılık su koyun, içine 2 yemek kaşığı soda atın. Ayaklarınızı 15 dakika kadar içinde bekletin. Bu yöntemi 1 ay her akşam; sonrasında ise haftada 2 gün uygulayın.

AYAK KOKUSU İÇİN ÇÖZÜM: SİRKE

Ayak kokusunun giderilmesinde sirkede oldukça etkili oluyor. Sirkede yer alan asit , bakterilerin yaşaması için uygun olan ortamı ortadan kaldırıyor. Haftada bir uygulayabileceğiniz bu yöntem için leğeni 2 litre kadar ılık suyla doldurduktan sonra 2 su bardağı kadar sirke ilave edin. Ayaklarınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin. Ardından ayaklarınızı sabunla yıkayın ve iyice kurulayın. Bu yöntemi haftada bir uygulayabilirsiniz.

AYAK KOKUSU NASIL GEÇER: ADAÇAYI İLE!

Bir diğer ayak kokusu giderici formül ise adaçayı kullanımıdır. Adaçayı yaprakları ayak kokusunu engelleyici özelliğe sahip. Bunun için adaçayı yapraklarını bir gece önceden kullanacağınız ayakkabınızın içine koyabilirsiniz.

AYAK KOKUSUNA KARŞI KARBONAT KULLANIN

Son ayak kokusu giderici formülümüzün ana maddesi ise karbonat. Sodyum bikarbonat, yani mutfaklarda kullandığımız karbonat, ayaklarda koku yapan bakterileri yok ediyor ve pH seviyesini dengeliyor. Çoraplarınızı giymeden önce bir miktar karbonat dökebilirsiniz.



