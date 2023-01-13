Bu ot başka ot; işte müthiş yararları...

Isırgan otunun faydaları antik çağlardan beri bilinmektedir. En etkili şifalı bitkilerden biridir. Isırgan otu, çok iyi bir idrar söktürücüdür. Ayrıca artrit ve romatizma ağrılarına karşı etkili olduğu bilinmektedir.

Alerjenlere karşı da etkili olduğu bilinen ısırgan otu, özellikle saman nezlesiyle savaşır. Ayrıca prostatın iyi huylu büyümesi durumlarında idrara çıkmayı rahatlatır.

Isırgan otu çiğ olarak (bir top yapıp parmaklarınızın arasında yuvarlayarak acılığını giderebilirsiniz) veya pişirilerek çorba, sebze suyu, çay ve hatta salata şeklinde yenilebilir.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?



ANTİOKSİDAN SAĞLAR

Isırgan otu, tüm vücut için faydalı antioksidan özelliklere sahip flavonoidler içerir. İdrar söktürücüdür (diüretik), bu nedenle özellikle böbrekleri ve mesaneyi temizlemeye yardımcı olur.

YÜKSEK ORANDA MİNERAL İÇERİR

Yüksek oranda potasyum, kalsiyum (bir yoğurttan 4 kat daha fazla), çinko, magnezyum ve manganez içeren ısırgan otu vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca yüksek mineral içeriğiyle besinlerin emilimine yardımcı olur.

İLTİHABI ÖNLÜYOR



Isırgan özellikle eklem sorunlarının ve romatizmanın tedavisinde etkilidir, aynı zamanda burkulmalarda da etkilidir. İyi bir iltihap önleyici olan ısırgan otu birçok farklı iltihaplı hastalığa karşı hafifletici etkiye sahiptir. Lapa olarak kullanıldığında özellikle etkilidir. Kökler, prostatın iyi huylu iltihabını azaltmak için de kullanılabilir.

ÇOK MİKTARDA BESİN İÇERİR

Isırgan otu yaprakları bir portakaldan 6 kat daha fazla C vitamini içerir ve ayrıca B ve E vitaminlerinin yanı sıra provitamin A ile doludur. Isırgan otu ayrıca çok iyi bir protein kaynağıdır. 100 gramında yaklaşık 3 gram protein içerir. Isırgan otu, kırmızı etin 2 katı kadar yüksek bir demir konsantrasyonuna sahiptir. Bu nedenle özellikle vejeteryan ve vegan diyetinin bir parçası olarak tavsiye edilir. Demir içeriğiyle ısırgan otu, anemi ve yorgunluğa karşı savaşmaya yardımcı olur.

ADET SEMPTOMLARINI HAFİFLETİR

Isırgan otu özellikle yoğun adet dönemleri olan kadınlar için önerilir. Ayrıca, adet dönemlerini dengelemeye yardımcı olur ve PMS semptomlarını hafifletir. Kanı temizlemeye yardımcı olarak sütün yükselmesine de yardımcı olduğu için de kadınlara önerilir.

ALERJİLERİ ÖNLER

Isırgan, mevsimsel alerjilere karşı savaşmaya yardımcı olur. Özellikle polen alerjisi ve saman nezlesine karşı etkili bir şekilde kullanılabilir.

SİVİLCELERE KARŞI SAVAŞIR

Isırgan otu alkalileştirici ve tahliye edici işlevleri sayesinde sebum salgısını sınırlandırmaya yardımcı olur, böylece sivilceleri önler. Genelde yağlı ciltler için önerilir. Isırgan otu kapsül şeklinde, çay şeklinde veya enfekte bölgelere batırılmış kompresler yoluyla uygulanabilir.

DOLAŞIMI İYİLEŞTİRİR

Bitkinin antikoagülan (kan sulandırıcı) ve vazodilatör (damarları genişleten) özellikleri kan dolaşımını iyileştirir. Ek olarak, içerdiği demir sayesinde vücudun demir rezervlerinin yenilenmesine yardımcı olabilir. Bunun için günde 2 kez çay şeklinde içilmesi tavsiye edilir.

SAÇ SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Isırgan otu içerdiği çinko ve B vitamini sayesinde hücre yenilenmesine yardımcı olur ve bu nedenle saçın yanı sıra cilt ve tırnakların da sağlığına katkıda bulunur.

ENFEKSİYONLARI ÖNLER

Düzenli olarak ısırgan tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve bu sayede enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

ISIRGAN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Isırgan otu çayı yapmak için yaprakları sıcak suda demleyin. Isırgan otu, kendine özgü ve çoklu özellikleri ile bitki çayı tariflerinde diğer bitkilerle de birleştirilebilir. Isırgan tozu nötr, otsu bir tada sahiptir. Smoothie veya meyve suları gibi içeceklerde de kullanılabilir.

Isırgan otu saç, tırnak ve cilt üzerinde de kullanılabilir. Genellikle saç maskeleri veya cilt bakımı gibi bakım ürünlerinin bileşiminde kullanılır. Isırgan otu bazlı bir maske oluşturmak için suyla karıştırmanız yeterlidir. Daha sonra yarım saat bekleyip duru su ile durulamadan önce saça veya yüzünüze uygulayabilirsiniz.



Mutfakta ısırgan otu pek çok şekilde hazırlanarak tüketilebilir. Çorbalarda kullanabileceğiniz gibi çeşitli soslarla karıştırabilir ve hatta sebze gibi sotesini yapabilirsiniz. Isırgan otu hazırlamak ve pişirmek oldukça kolaydır. Bitkiyi soğan, 2 patates ve biraz yağ ile haşlayarak çorba yapabilirsiniz. Isırgan otu yapraklarını patates, bir diş sarımsak ve su ile karıştırarak püre yapmak da mümkündür.

Isırgan otu ayrıca ev yapımı kozmetik tariflerine ve losyonlar, sabunlar ve şampuanlar gibi ürünlere de eklenebilir. Isırgan otu, doğada kolayca tanınabilecek bitkilerden biridir. Toplama işlemi keyiflidir ve ayrıca sağlık için gerekli besinlerle doludur. Kirlenmemiş ve yollardan uzak yerleri tercih edin. Sadece genç otları, yani bitkinin en tepesindeki en küçük 6 yaprağı seçin. Vitamin ve mineral bakımından en zengin olanlar bunlardır. Kolayca kesmek için eldiven ve makas almayı unutmayın.