İşte onkologlara göre kanser riskini azaltan besinler...

Kanser, dünya genelinde en yaygın sağlık sorunlarından biri olarak kabul edildi. Ancak, beslenme alışkanlıklarımızın kanser riskini etkileyebileceği konusunda artan bir farkındalık bulundu.

Onkologlar, belirli besinlerin kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

İşte bu besinler ve bilimsel araştırmalarla desteklenen faydaları...

Yapılan araştırmalar, besinlerin kanser riskini önlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Özellikle antioksidanlar, flavonoidler ve anti-inflamatuar maddeler içeren besinler, kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olarak kabul edildi.

Antioksidanlar: Antioksidanlar, vücutta oluşan zararlı radikal maddeleri yok ederek hücrelerin hasarını önler. Bu maddeler, meyveler, sebzeler, çay ve çeşitli bitkisel yağlar gibi besinlerde bulunur.

Araştırmalar, antioksidanlarla beslenen kişilerin kanser riskini daha düşük seviyelerde tuttuklarını gösterdi.

Flavonoidler: Flavonoidler, bitkisel kaynaklardan elde edilen bileşiklerdir ve antioksidan özelliklere sahiptirler. Meyve ve sebze tüketiminde yüksek flavonoid içeriği bulunan besinler, kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olarak kabul edilmekte. Özellikle kırmızı meyveler, yeşil yapraklı sebzeler ve çaylar flavonoidler açısından zengindir.

Anti-inflamatuar Besinler: Anti-inflamatuar besinler, vücutta aşırı yangın (enflamasyon) süreçlerini azaltarak kanser riskini düşürebilir. Bu besinler arasında balık, soğan, zeytinyağı ve kinoa gibi besinler yer alır. Araştırmalar, anti-inflamatuar besinlerin kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Onkologlar, besinlerin kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Kaya, "Düzenli olarak antioksidan, flavonoid ve anti-inflamatuar besinler tüketen bireyler, kanser riskini daha düşük seviyelerde tutabilirler" ifadelerinde bulundu.

Besinlerin kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Düzenli olarak bu besinleri tüketmek, sağlıklı bir yaşam tarzı ile birlikte kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, tam tahılların düzenli tüketiminin kolon kanseri riskini azalttığını gösterdi. Günlük diyetinize tam buğday ekmeği veya kahverengi pirinç gibi tam tahılları eklemek faydalı olabilir.