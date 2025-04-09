İşte Osimhen'in gitmek istediği takım

Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda sahneye çıkarak takımını taşıyan isim olan Osimhen için önemli bir iddia ortaya atıldı. ESPN'nin haberine göre Galatasaray, Osimhen'in transferi için Napoli ile anlaşamadı.

JUVENTUS İDDİASI

İtalya'ya dönmeye sıcak bakan Osimhen için Juventus ismi gündeme geldi. 11 milyon Euro maaş bedeli Osimhen'i isteyen takımlar için zor bir rakam olarak gözükse de Juventus'u bu rakamı verebileceği öğrenildi.

Galatasaray ile 32 maçta 28 gol atarak önemli bir performans gösteren Osimhen sarı kırmızılı takımı şampiyonluğa taşımak istediğini ve bunun şahsi meselesi olduğunu söyledi.