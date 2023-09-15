İşte oturduğunuz yerden yağ yakan gıdalar

Hindistan cevizi yağı, yağ yakıcı bir etkiye sahip. Bu etkisini de tamamen, vücutta yağ olarak depolanmak yerine enerji olarak kullanılan orta zincirli trigliserid içeriyor olmasına borçlu.

Muz ve kurubaklagil gibi besinlerde bulunan dirençli nişastanın vücuttaki yağ oranı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Nişasta bağırsaklarda bulunan iyi bakteriler tarafından yağ asidine dönüştürülür ve yemek sonrası yağları metabolize edip birikmesini önleyerek uzun vadede obezitenin azalmasına yardımcı olur.

Avokado yüksek yağ içeriğine sahip bir besindir, iyi haber ise bu yağların yapısının tekli doymamış olmasıdır. Yeni araştırmalar doymamış yağ tüketen kişilerde karaciğer ve karında daha az yağ depolandığını göstermiştir.

Jalapenos ve chilis gibi acı biberler yağ yakıcı etkiye sahip olabileceği düşünülen kapsaisin içerir. Araştırmalar kapsaisinin erkeklerde ve kadınlarda yağları okside ederek karın çevresini incelttiğini göstermiştir. Kapsaisinin dinlenme metabolik hızını artırdığı, böylece vücudunuzun dinlenme anında yağ ve kalori yakımını artırdığı da tespit edilmiştir.

YAĞSIZ NE İŞE YARAR?

Protein termojenik bir etkiye sahiptir, bu da yediğiniz diğer besinlerle karşılaştırıldığında daha çok kalori yakmak anlamına gelmektedir. Eğer sizde daha az kalori alıp daha çok kalori yakmak istiyorsanız tercihinizi tavuk göğsü gibi beyaz etlerden yana kullanabilirsiniz.

Mercimek, demir içeriği çok yüksek bir besindir. Eğer vücudunuz için elzem demir gibi bir besin ögesi eksikliğine sahipseniz, metabolizmanız olması gerektiği gibi çalışmaz ve bunun sonucunda yavaşlar.

Badem ve diğer yağlı tohumlar içerdikleri protein sayesinde, metabolizma hızını artırma etkisi olan kasların yapımına yardım eder.

YEŞİL ÇAY NE İŞE YARAR?

American Journal of Clinical Nutrition yayımladığı raporda gün içinde birkaç fincan yeşil çay içmenin bir tip fitokimyasal olan kateşin içeriği sayesinde metabolizmayı etkilediğini, yağ oksidayonu ve termogenezisi artırmaya yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Bunun özellikle kafeine duyarlı kişiler için ideal bir seçenek olmadığını da ekledikleri raporda böyle bir sorunu olanlar için, yeşil çayda bulunan kateşin türü olan, EGCG'yi konsantre dozda içeren bir supleman almayı deneyebilecekleri şeklinde bir öneride bulunmuşlardır.

TAM TAHIL NE İŞE YARAR?

Yıkılmak için verdiğinin iki katı kaloriye neden olan tam tahıl mı yoksa sizin için laboratuvarda yıkımı çoktan gerçekleşmiş işlenmiş ürünler mi? Doğru seçeneği tercih ettiğinizi varsayarsak, bu durumda mutfağınızda kahverengi pirinç gibi tam tahıl ürünlerini kullanmak akıllıca bir seçim olacaktır.

Brokoli, fitokimyasal bir besin ögesi olan sülforafan içeriği sayesinde aynı zamanda yağ hücrelerinin yakımına da yardımcı oluyor.