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Pilocarpus Jaborandi bitkisi ne işe yarar?

Güney ve orta Amerika ile Güney Afrika'da yetişen Pilocarpus Jaborandi bitkisinin yaprakları kaynatılarak kullanılıyor. İşte o bitkinin bilinmeyen yararları…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:29
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İşte Pilocarpus Jaborandi bitkisi

Pilocarpus Jaborandi bitkisi ne işe yarar?
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Pilocarpus Jaborandi bitkisi en önemli maddesi pilokarpin. Bundan başka saborin adlı bir alkaloid ve yapraklar oğuşturulduğunda kuru portakal kabuğu kokusunu andıran bir kokuya sebep olan uçucu yağ mevcut.

PİLOCARPUS JABORANDİ BİTKİSİ NERELERD EKULLANDIĞI VE ETKİLERİ

Etkili maddesi olan pilocarpin kalbi yavaşlatır, tansiyonu düşürür, mide bağırsak hareketlerini hızlandırır. Tükürük ve ter salgılarını arttırır. Göz merceklerini daraltır.

Vücuttaki kasların gerginliğini arttırır. Ayrıca suda kaynatılarak bu su böceklerin gelmemesi istenen yerlere dökülebilir.

Bu etkileri sebebiyle bazı göz ve kas hastalıklarında, soğuk algınlıkları ve gripte terletici olarak kullanılır. Terletici etkinin yanında genel olarak direnci arttıran etkilerden de söz edilmektedir. Zehirli bir bitki olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

Çeyrek litre suya 3 çay kaşığı jobarandi yaprağı ve 1 çay kaşığı centiyane katılarak kaynatılır. Günde 4 fincan içilir.

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