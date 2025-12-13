Türkiye, 2026 yılı için asgari ücret pazarlığının nasıl son bulacağını merakla izliyor. Çünkü rakamlar ortaya koyuyor ki asgari ücretli oranı, çalışan nüfuz içerisinde giderek büyüyor.

DİSK'in her yıl yayımladığı Asgari Ücret Araştırması'nın 2026 raporu (2024 verileri), gelinen noktayı tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Verilere göre; Türkiye’de asgari ücret ve altında bir maaşla yaşam mücadelesi verenlerin oranı yüzde 46,7 olarak belirlendi. Bu rakam, çalışan nüfusun neredeyse yarısının asgari ücretli olduğunu belgeliyor.

4 YILDA YÜZDE 13 ARTIŞ

Yıllar içindeki değişim incelendiğinde ise tablonun vahameti artıyor. 2020 yılından bu yana, pandemi süreci hariç tutulduğunda, asgari ücretli çalışan ordusu devasa boyutlara ulaştı.

2020 yılında asgari ücret ve altında kazananların oranı yüzde 33,8 iken, aradan geçen sadece 4 yılda bu oran 2024 itibarıyla yüzde 46,7’ye fırladı.

ÜLKENİN ORTALAMA ÜCRETİ OLDU

Raporun en çarpıcı kısmı ise "yakınsama" denilen, yani maaşların asgari ücret seviyesine sıkışması gerçeği oldu. Türkiye'de iki asgari ücret ve altında maaş alanların oranı yüzde 87,3'ü buldu.

Bu veri, asgari ücretin artık bir "başlangıç ücreti" olmaktan çıkıp, ülkenin "ortalama ücreti" haline geldiğini kanıtladı. Türkiye'de çalışanların sadece yüzde 10 civarındaki küçük bir azınlığı, bu asgari ücret sarmalının dışında kalabildi.