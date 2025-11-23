Türkiye’de akademi birçok nedenle kan ağlıyor. Eğitim uzmanları akademik eğitimde kalitenin düştüğünün, AKP’nin her şehre bir üniversite sloganıyla mantar gibi türettiği vakıf üniversitelerinin kaliteyi aşağı çektiğinin raporlarını açıklayıp duruyor. Kampüsü, kütüphanesi bile olmayan tabela üniversitelerinin sayısı günden güne artıyor. “Olsun, zamanla iyileştirilir” diyorsanız fazla iyimsersiniz çünkü bu üniversitelere tepeden inme biçimde getirilen rektörler, başka eksiklikleri giderme peşinde.
İşte makam odasına hamamlar, jakuziler, lüks banyolar yaptırmak için kolları sıvayan rektörler:
MİLYONLAR HAVADA UÇUŞUYOR
- Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın, makam odasına geçen sene jakuzili banyo yaptırdığı ortaya çıktı. Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa, jakuzi inşaatının rektörün ilk icraatlarından olduğunu açıkladı.
- Hafızlıkta dünya 3’üncülüğü olan Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Emin Aşıkkutlu, 2021’de rektörlük binasında tadilat yaptırmaya başladı. Proje kapsamında 3.2 milyon lira harcandı. Rektörün makam odası yenilerecek dinlenme bölümü, tuvalet ve koca bir banyo da yapıldı.
BU LÜKS STANDARTMIŞ!
- Sinop Üniversitesi milyonlarca liraya yeni rektörlük binası inşa ettirecek. Kendisine banyo ve dinlenme odası yaptıran Rektör, yardımcıları ile Genel Sekreter’ini de düşündü. Onlar için de giyinme odası ve banyo yapılacak. Kamuya büyük fayda sağlayacak bu proje her şeyiyle hazır.
- Yurttaşlar üç kuruşla geçim mücadelesi verip ay sonunu getirmeye çalışırken Kayseri Üniversitesi rektörü geçen yıl 6 milyon TL'ye makam odasını yenilemek için kolları sıvadı. Odasına ses yalıtımı, hakiki deri oturma takımı ve banyo yaptırmak için ihaleye çıkan rektörün, şimdiye dek bu yenilemenin ne kadarını yaptığı bilinmiyor.
- 5 gün önce BirGün gazetesi, Dicle Üniversitesi Rektörü’nün odasında banyo yaptırılacağını haberleştirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada ise “Bu tip uygulamalar özel olarak yapılmayıp bütün kurumlarda idareciler için standarttır” denildi.