Türkiye’de akademi birçok nedenle kan ağlıyor. Eğitim uzmanları akademik eğitimde kalitenin düştüğünün, AKP’nin her şehre bir üniversite sloganıyla mantar gibi türettiği vakıf üniversitelerinin kaliteyi aşağı çektiğinin raporlarını açıklayıp duruyor. Kampüsü, kütüphanesi bile olmayan tabela üniversitelerinin sayısı günden güne artıyor. “Olsun, zamanla iyileştirilir” diyorsanız fazla iyimsersiniz çünkü bu üniversitelere tepeden inme biçimde getirilen rektörler, başka eksiklikleri giderme peşinde.

İşte makam odasına hamamlar, jakuziler, lüks banyolar yaptırmak için kolları sıvayan rektörler:

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın, makam odasına geçen sene jakuzili banyo yaptırdığı ortaya çıktı. Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa, jakuzi inşaatının rektörün ilk icraatlarından olduğunu açıkladı.

Hafızlıkta dünya 3’üncülüğü olan Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Emin Aşıkkutlu, 2021’de rektörlük binasında tadilat yaptırmaya başladı. Proje kapsamında 3.2 milyon lira harcandı. Rektörün makam odası yenilerecek dinlenme bölümü, tuvalet ve koca bir banyo da yapıldı.

BU LÜKS STANDARTMIŞ!