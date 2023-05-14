İşte saç dökülmelerine bitkisel çözüm

Saçlarınız sahip olduğu vitamini kaybettiğinde yıpranmaya başlayacaktır. Yıpranan saçlar ise kuru bir görünüm alır. Bu kuru görünümün ardından koparak veya kökten dökülmeye başlar. Ne yazık ki saç dökülmesi her toplumda görülen bir sorundur. Zaman zaman mevsimsel değişimler de saç dökülmesine neden olur. Saç dökülmesine doğal çözümler önerdiğimiz bu yazımızı okuduktan sonra, saçlarınız için harekete geçecek ve dökülmelere son vereceksiniz. Saç dökülmesine en iyi çözüm arayanlar bu yazımızı dikkatle okusun. Saçlarınıza sağlık katmak için geldik! İşte saç dökülmesine bitkisel çözüm evde yapılması gerekenler listesi.

EVDE ÇÖZÜMLER

Lavanta

Bir kaşık lavantayı kaynayan suya ilave edin ve karıştırın. Yaklaşık 5 dakika kadar kısık ateşte bu suyu kaynatın.

Sıcaklığı geçen lavanta suyu ile saçlarınızı yıkayın. 30 dakika geçtikten sonra saçlarınızı durulama suyu ile yeniden yıkayın.

10 günde bir olacak şekilde, bu su ile saçlarınızı yıkadığınızda saç dökülmesinin çok aza indiğini fark edebilirsiniz.

Lavanta saçlarınızdaki dökülme sorununu çözüme kavuştururken aynı zamanda saç diplerindeki kiri ve yağı da atacaktır.

Antioksidan etkili lavanta yağı sayesinde saçlarınıza daha sağlıklı olacak.

Karanfil

Yaklaşık 15 tane karanfili bir bardak su içinde kaynatın.

Kaynayan suyu ılımaya bırakın.

Daha sonra saç derinize bu karanfilli su ile masaj yapın ve yarım saat bekleyin.

Karanfil saç diplerinizde olan kaşıntı ve yaraları iyileştirerek, saç dökülmesine son verecektir.

Strese ve vitamin eksikliğine bağlı saç dökülmesi sorununu karanfil sayesinde çözebilirsiniz.

Karanfil saçlarınıza gerekli olan canlılığı katma görevine sahiptir.

Badem Yağı

Badem yağı saç maskelerinde kullanıldığında, saçınızın kaybettiği gücü yenileyecek ve saçlarınıza hacim verecektir.

Ayrıca saç diplerinizi ve uçlarınızı besleyerek daha sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlar. Sağlıklı saçların sonunda ise saç dökülmesi problemi ortadan kalkar.

Haftada 1 defa badem yağı ile maske uygulamasını deneyin ve kısa bir süre sonra sonucu gözlerinizle görün.

Badem yağı E vitamini içermesi nedeniyle saç dökülmesi çözümünde önerilir.

E vitamini saçları kuvvetlendiren ve besleyen bir vitamin türüdür.

Kadın ve erkeklerin saç dökülmesi sorununa en iyi çözümü bulmak için badem yağının düzenli kullanılması önerilir.

Hindistan Cevizi Yağı

Saç dökülmesine çözüm erkek ve kadın okurlar tarafından aranılan bir sorudur.

Çünkü herkeste görülebilecek bir saç problemidir.

Bu saç problemini saç derisini besleyerek ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan ise Hindistan cevizi yağıdır.

Hindistan cevizi yağı yapısındaki vitaminler sayesinde saç derisini besler.

Böylece saç dökülmesi ve deri hastalığının önüne geçer.

Aynı zamanda saçlarınızın hoş bir kokuya sahip olmasını sağlar.

Kına

Çok eskiden gelen bir gelenektir saçlara kına yakmak.

Her ne kadar sadece bir saç boyası olarak görülse de kına; içindeki vitaminler sayesinde saçlarınızın dostudur.

Tüm saç rahatsızlıklarının önüne geçer.

Saçlarınızda son zamanlarda dökülme ve kopma meydana geliyorsa saçınıza kına yakabilirsiniz.

Böylece saçları beslemiş olursunuz.

Kızıl bir görünüme sahip olurken aynı zamanda saç dökülmesi gibi bir sorunu da yok etmiş olursunuz.

Soğan

Mutfakta sıkça yemeklerde tercih edilen soğan, bu defa saç bakımında karşınıza çıkıyor.

Soğanın içinde bulunan kükürt, saç uzamasını destekler. Aynı zamanda saç derisinin daha sağlıklı olması için etkilidir.

Saç dökülmesi yaşayan kişiler soğanı rendeleyip zeytinyağı ile karıştırıp bir kür hazırlamalıdır.

Bu kür ise saç derisine masaj yaparak 30 dakika beklemelidir. 30 dakika sonrasında saçlarınızı şampuan ile yıkayabilirsiniz.