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İşte saç dökülmesinin şifası. Uzmanı açıkladı

Uzmanlar, saça zarar verebilecek kimyasallar içeren şampuanlardan kaçınırken protein ve demir açısından zengin bir diyet uygulamanın erkeklerin saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:51
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İşte saç dökülmesinin şifası. Uzmanı açıkladı. Kelliğe çare

İşte saç dökülmesinin şifası. Uzmanı açıkladı
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ABD’deki Ohio Eyalet Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Susan Massick, erkeklerin, kellik görünür görünmez yumurta, sığır eti, nohut, kabak çekirdeği ve siyah fasulye gibi gıdaları daha çok tüketebileceğini belirtti.

Massick, ekstra proteinin saç köklerinin büyümesine yardımcı olacağını, eklenen demirin ise kırmızı kan hücrelerinin hücrelere taşıyabileceği oksijen miktarını artıracağını söylüyor.

TEDAVİLERE ÇOK PARA HARCANIYOR

Başka uzmanlar da daha önce, neredeyse tüm şampuanlarda yer alan ve sülfat ile formaldehit içeren şampuanların kullanılmasına karşı uyarıda bulunmuştu. Bunların saça zarar verebileceğini ve saç dökülmesini artırarak kafa derisini tahriş edebileceğini söylüyorlar, ancak çalışmalar bunu henüz doğrulamadı.
Tahminlere göre, Amerikalı erkeklerin yarısından fazlası 40 yaşına kadar bir tür saç dökülmesi yaşıyor ve pek çoğu, işe yaradığına dair çok az kanıt olmasına rağmen, tedavilere önemli miktarda para harcıyor.

Uzman, saç dökülmesini önlemek için gerekli besinlerin ne kadar tüketilmesi gerektiğini söylemedi, ancak Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yapılan tahminler, erkeklerin günde yaklaşık 50 gram protein ve 20,5 miligram kadar demir tüketmesi gerektiğini iddia etti.

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