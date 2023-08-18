İşte saç hastalıkları

Kuru Saç Derisi Tedavisi

Yaşam tarzı değişiklikleriniz bir fark yaratabilir. Örneğin saçınızı daha seyrek yıkamayı veya daha hafif bir şampuan kullanmayı deneyebilirsiniz. Ciddi durumlarda veya kuruluğun sonucunda iltihaplanmaya gitmişse, doktorunuz ilaç önerebilir.

Kepek

Küçük cilt parçaları saç derinizden “pul pul” dökülebilir ve omuzlarınızda belli bir beyaz serpinti bırakabilir. Aşırı kuru veya yağlı cilt, HIV veya Parkinson hastalığı gibi bazı hastalıklar da buna neden olabilir. Ayrıca belirli sabunlara, şampuanlara veya kafa derinizdeki bir mantara tepki olarak da kepeklenme olabilir.

Kepek Tedavisi

Tedaviniz nedene bağlı olacaktır. Örneğin, belirli şampuanlara verilen bir tepkiyse, ürünleri kolayca değiştirebilirsiniz. Reçetesiz satılan bir kepek şampuanı deneyebilirsiniz. Saçınızı iyi durulamayı da ihmal etmeyiniz. Geçmezse mutlaka doktorunuza danışın.

Saçkıran

Saçkıran, cildinizi veya kafa derinizi enfekte edebilen ve kafanızda kaşıntılı, pullu, kel bölgelere neden olabilen bir mantardır. Bulaşıcıdır ve başka birinden kolaylıkla alabilirsiniz ve genellikle çocuklarda yaygındır.

Saçkıran Tedavisi

Doktorunuz size ağızdan aldığınız ilaçları veya başınızda kullanmanız için özel şampuanlar, veya kremler verebilir. Tekrar yakalanmadığınız sürece sorun tedaviden sonra tamamen ortadan kalkmış olacaktır.

Bit

Saçınızda yaşayan ve kafa derinizden kanla beslenen küçük böceklerdir. Kulağa korkunç geliyor ama tehlikeli değiller – sadece bulaşıcı, can sıkıcı ve kaşıntılı! Bazen onlardan kurtulmak da zor olabilir.

Bit Tedavisi

Özel şampuanlar veya bit tarakları bitleri ve bıraktıkları yumurtaları öldürebilir. Bunlardan bazılarını reçetesiz olarak alabilirsiniz, ancak daha güçlü olanların doktorunuz tarafından reçete edilmesi gerekir. Saç deriniz bitler gittikten sonra bile bir süre kaşınabilir.

Folikülit-Kıl Kökü İltihaplanması

Bu, saç köklerinin (saçınızın uzadığı küçük delikler) genellikle bir bakteri veya mantar enfeksiyonundan sonra tahriş olması durumunda ortaya çıkan yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Küçük kırmızı veya beyaz başlı yumrular genellikle foliküllerin etrafında görülür. Yayılabilir ve iyileşmeyen sıkıcı yaralara dönüşebilir. Ağır vakalarda saç dökülmesine ve kalıcı yara izine de neden olabilir.

Folikülit Tedavisi

İlaçlı kremler veya şampuanlar veya ışık terapisi ile tedavi edilir. Nadir durumlarda, küçük bir ameliyat gerekebilir.

Alopesi Areata

Bu, normalde vücudunuzu virüsler ve bakteriler gibi istilacılardan koruyan bağışıklık sisteminiz yanlışlıkla saç köklerinize saldırdığında gerçekleşir. Genellikle yamalar halinde saç dökülmesine yol açabilir. Saçkırana benzer.

Alopesi Areata Tedavisi

Henüz herhangi bir onaylanmış ilacı yoktur. Ancak çeşitli ilaçlar ve cerrahi prosedürler gelecekteki için umut vaad etmektedir. Bazen de saçınız kendi kendine yeniden uzayabilir. Saç büyümesi için kullanılan ilaçlar bazı insanlarda işe yarayablir, ancak yeni bölgesel dökülmeler her zaman olabilir. Açıkta kalan cildi – özellikle başınızın üstünde olan kısmı- şapka, başörtüsü veya güneş kremi ile güneşten korumak gerekir.

Seboreik Dermatit

Ciltte “pullu” lekelere ve inatçı kepeklere neden olur ve ayrıca yüzünüz, göğsünüzün üst kısmı ve sırtınız gibi vücudunuzun yağlı bölgelerini de etkileyebilir. Kaşıntılı olabilir ama bu çok ciddi olarak seyretmez.

Seboreik Dermatit Tedavisi

Uzun süreli bir tedavi gerekir. Ancak özel kremler, ilaçlar ve özel şampuanlarla tedavi edilebilmektedir.

Bebeklerde Konak

Bu, bebeklerin başına gelen bir tür seboreik dermatittir. Yetişkin versiyonu gibi ağrılı veya kaşıntılı değildir. Ancak bebeğinizin kafasında çıkarması kolay olmayan kalın, huysuz, sarı pulları görmek endişe verici olabilir.

Konak Tedavisi

Genellikle kendiliğinden düzelir. Gevşetmek için her gün hafif bir şampuanla yıkayabilirsiniz. Nemlendirici krem, zeytinyağı veya bademyağı kullanılabilir. Birkaç hafta sonra hâlâ oradaysa veya daha da kötüye gidiyor gibi görünüyorsa, bebeğinizi mutlaka doktoruna götürün.

Saç Derisi Sedef Hastalığı

Sedef hastalığı, çatlayabilen ve kanayan cilt hücrelerinin kuru, kaşıntılı bir şekilde birikmesine neden olan uzun süreli bir durumdur. Cildinizin pul pul olmasına sebep olur ve vücudunuzun farklı bölgelerinde sedef olabilir. Sedefi olanların yaklaşık yarısının kafa derisinde sedef vardır.

Saç Derisi Sedef Hastalığı Tedavisi

Doktorunuz size doğrudan saç derinize sürmeniz için özel şampuan veya ilaç verebilir. İltihaplanma ve kaşıntıya yardımcı olacak haplar da alabilirsiniz. Diğer bir tedavi seçeneği de cildinize doğal veya yapay ultraviyole ışık tutmaktır. Bu ağrılı bölgelerin rahatlamasına yardımcı olabilir.

Kuru Saç Derisi

Kuru saç derisi basit çoğu kişi için basit bir konu gibi gelir. Kremi sürer nemledirirsiniz diye düşünülebilir. Ancak tedavi edilmediğinde farklı sonuçlara yol açabilir. Saç deriniz kuruluktan dolayı kaşınabilir, pul pul olabilir ve cilt çatladığında veya kaşındığında bakteriler içeri girip enfeksiyona da neden olabilir. Kuru iklimlerde daha yaygındır ve yaşlandıkça sık görülme olasılığı daha yüksektir. Saçınızı çok sık yıkarsanız veya kafa derinizdeki doğal yağları çıkartan sert saç ürünleri kullanırsanız da bu sorunu yaşayabilirsiniz.