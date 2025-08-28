İşte Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig etabının kurası, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.

Kura çekimini, eski İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ve eski Brezilyalı oyuncu Kaka Leite gerçekleştirdi.

Lig aşamasında yer alan tek Türk temsilcisi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile mücadele edecek.

Son şampiyon Paris Saint-Germain'in (PSG) rakipleri Bayern Münih, Barcelona (D), Atalanta, Bayer Leverkusen (D), Tottenham, Sporting (D), Newcastle United ve Athletic Bilbao (D) oldu.

Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Manchester City, Liverpool (D), Juventus, Benfica (D), Olimpik Marsilya, Olympiakos (D), Monaco ve Kairat (D) ile eşleşti.

36 TAKIM KATILACAK

Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl hayata geçirilen ve bu sezon ikinci kez uygulanacak formatta 36 takım mücadele edecek.

Bu sezon ligde Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Newcastle United (İngiltere), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao (İspanya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt (Almanya), Inter, Atalanta, Juventus, Napoli (İtalya), PSG, Olimpik Marsilya, Monaco (Fransa), Benfica, Sporting (Portekiz), Club Brugge, Union Saint-Gilloise (Belçika), PSV, Ajax (Hollanda), Galatasaray (Türkiye), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Kopenhag (Danimarka), Karabağ (Azerbaycan), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan) yer alacak.

LİG FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Fikstürün en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16-18 Eylül'de yapılacak, lig etabı 28 Ocak 2026'da tamamlanacak.

Turnuvanın finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

1. Hafta: 16-18 Eylül

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim

3. Hafta: 21-22 Ekim

4. Hafta: 4-5 Kasım

5. Hafta: 25-26 Kasım

6. Hafta: 9-10 Aralık

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026