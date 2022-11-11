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Bir kişiye 2 milyar dolar kazandırdı. İşte şanslı numaralar

ABD'de 2,04 milyar doları bulan rekor ikramiye ile milyonlarca Amerikalıya umut olan "Powerball" çekilişi gerçekleşti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 12:42
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İşte şanslı numaralar. Bir kişiye 2 milyar dolar kazandırdı

Bir kişiye 2 milyar dolar kazandırdı. İşte şanslı numaralar
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Paramedya.com'da yer alan haberde, Amerikalıların sayısal lotosu olan şans oyunun çekilişi yaklaşık 10 saatlik bir gecikmenin ardından salı gecesi yapıldı. Büyük ikramiye biletinin Los Angeles’ın kuzeydoğusundaki Altadena’da satıldığı açıklandı.

Tallahassee’deki Florida Piyango çekiliş stüdyosunda yapılan çekilişte çıkan sayılar şunlar oldu: 10, 33, 41, 47, 56 ve kırmızı Powerball 10.

Kazanan, büyük ödülü tek seferlik nakit ödeme olarak alma seçeneğine sahip. Powerball sitesine göre nakit seçeneği 997.6 milyon dolardı.

Piyango derneği yetkilileri, pazartesi gecesi Powerball çekilişinin salı gününe ertelendiğini duyurmuştu.

Piyango idaresinin satışları işleme koyma sorunları olduğu belirtildi. Dernek yetkilileri, hangi piyango bölgesinde gecikme olduğunu söylemenin politikalarına aykırı olduğunu belirtti.

Salı sabahı 2,04 milyar dolara yükselmiş olan ödül şimdiye kadar tarihteki en yüksek şans oyunu ödülü haline geldi.

Bu meblağ, önceki rekor ikramiyeden 400 milyon dolardan daha büyük ve pek çok başka şans oyununda olduğu gibi birisi ödülü kazanana kadar büyümeye devam ediyor.

Daha önce sadece dört büyük ikramiye 1 milyar dolar sınırını aşmıştı. 3 Ağustos 2022 tarihinden bu yana ABD’de kimse ikramiyeyi kazanmamıştı.

45 eyalette, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları’nda oynanan oyunda büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı “292,2 milyonda 1” gibi oldukça az bir ihtimal.

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Hamdi
11.11.2022 12:58
Kimsenin malında gözümüz yok. Hayırla yesin içsin.  
 
abdusselim
11.11.2022 12:49
rabbim hayır ile harcamayı nasip etsin. çarçur etmesin kendisi tek başına yesin kimseye de yedirmesin  
 
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