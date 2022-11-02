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Fenerbahçe Avrupa'da 252. kez sahne alıyor: İşte sarı-lacivertlilerin Avrupa karnesi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 252. karşılaşmasına çıkacak.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:00
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İşte sarı-lacivertlilerin Avrupa karnesi: Fenerbahçe Avrupa'da 252. kez sahne alıyor

Fenerbahçe Avrupa'da 252. kez sahne alıyor: İşte sarı-lacivertlilerin Avrupa karnesi
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Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 93 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 323 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon    O    G    B    M    A    Y
UEFA Kupası    54    18    10    26    72    91
UEFA Avrupa Ligi    79    40    23    16    116    78
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası    33    9    4    20    30    70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme    34    12    11    11    48    39
UEFA Şampiyonlar Ligi    40    11    6    23    42    70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası    9    3    1    5    11    11
UEFA Avrupa Konferans Ligi    2    0    0    2    4    6
TOPLAM    251    93    55    103    323    365

- Kupa 2'de 134. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 79 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 116 gol atarken, 78 gol yedi.

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