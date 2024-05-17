İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben yine gündeme bomba gibi düştü. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Kalben’in uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri olay yarattı.

İddialara göre şarkıcı Kalben'in evine yapılan operasyonun arkasında emniyete yapılan bir ihbar var. Kalben’in yurtdışında bir otel odasında gizlice çekilen görüntülerinde şarkıcının kokain kullandığı iddia ediliyor. Görüntülerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmesinin ve şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarının ardından emniyetin düğmeye bastığı iddia ediliyor.

İhbarcının dilekçesinde, Kalben’in uyuşturucu kullandığı ve magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca yurtdışı gezilerinden sonra müzik aletlerinin içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu iddia ediliyor.

İhbarın ardından gözaltına alınan Kalben, kokain maddesine Harbiye'de verdiği bir konserde yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını itiraf etti.

Kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya’da bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve karşılığında para istediğini anlattı. Para vermeyince şantajcının videoyu emniyete gönderdiğini söyleyen Kalben, sadece uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.