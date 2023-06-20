İşte savaş pilotlarının kullandığı bitki çayı

Şekere ve diğer hastalıklara bağlı olarak gözde meydana gelen damar tıkanıklığına bağlı fonksiyon ve görme azalmasının çaresi doğada kolaylıkla bulabileceğiniz yaban mersini meyvesi. Çok iyi bir antioksidan olduğu bilenen bu meyvenin, hem kan şekerini düşürücü hem de dolaşım sisteminde etkileri olduğu bilinmektedir.

Her türlü göz rahatsızlığında, özellikle göz tansiyonuna bağlı katarakt, diyabetik retinopati veya ilerleyen yaşa bağlı makular dejenerasyon gibi göz hastalıklarının önlenmesi için bu meyve çayını önerdiğini belirten Dr. Mustafa Eraslan, “2.Dünya savaşı sırasında İngiliz pilotları görmeyi kuvvetlendirmesi için bu meyveden tüketiyordu” diye konuştu.

Cranberry adıyla bilinen meyveyle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Dr. Eraslan Trthaber’in haberinde yaban mersininin mor meyve olması gerektiğini hatırlattı.



NASIL HAZIRLANIR

2 gr yaban mersini meyvesi ve yaprakları öğütülmüş veya parçalanmış olarak 1 bardak kaynamış suya ilave edilir, ağzı kapalı 15 dakika bekletildikten sonra içilir.