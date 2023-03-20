20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sigarayı bırakmanın formülü

Ünlü Bilim insanı Profesör Doktor Erkan Topuz sigarayı bırakmanın formülünü açıkladı ve yanı sıra baş ağrısı ve beyin tümörleriyle alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 08:08
Takip Et

İşte sigarayı bırakmanın formülü

Sigarayı bırakmanın formülü
+
Aa
-

Profesör Doktor Erkan Topuz şunları söyledi:

“Biz daima eskileri itmişiz. Eski hocalarımızın oluşturduğu bir yığın ilaç ve tedavilerden bir haberiz. Amerika da ne varsa aynı şeyi yapmışız. Ama onlar kimyasal bizimkiler ise bitkiseldir. Defneyaprağını anlatayım size yaklaşık 500 yıl bir geçmişi vardır. Defneyaprağı bugün gösterildi ki baş ağrısını alıyor suyunu kaynatıp için beyin tümörlerini küçültüyor.
Fesleğen kraliyet ilacı olarak kullanılır. Reyhan aynı kökten gelir ve 400 senelik geçmişleri vardır. Baş tümörlerinde birebir şifadır. Fesleğeni oturup ağzınızda 3 kere çiğnerseniz sigarayı bırakma şansınız % 70. Ağzınıza doldurun bol bol çiğneğin ya tükürün yada yutun. Sigarayı bırakmanız için yardımcı olacaktır.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
1
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
2
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
3
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
4
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
5
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
7
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿TIR İETT otobüsünü ve yol bakım aracını biçti
﻿TIR İETT otobüsünü ve yol bakım aracını biçti
﻿TIR İETT otobüsünü ve yol bakım aracını biçti
﻿YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de
﻿YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de
﻿YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de
﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
﻿Denize düşen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı
﻿Denize düşen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı
﻿Denize düşen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.