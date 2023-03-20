Sigarayı bırakmanın formülü

Profesör Doktor Erkan Topuz şunları söyledi:

“Biz daima eskileri itmişiz. Eski hocalarımızın oluşturduğu bir yığın ilaç ve tedavilerden bir haberiz. Amerika da ne varsa aynı şeyi yapmışız. Ama onlar kimyasal bizimkiler ise bitkiseldir. Defneyaprağını anlatayım size yaklaşık 500 yıl bir geçmişi vardır. Defneyaprağı bugün gösterildi ki baş ağrısını alıyor suyunu kaynatıp için beyin tümörlerini küçültüyor.

Fesleğen kraliyet ilacı olarak kullanılır. Reyhan aynı kökten gelir ve 400 senelik geçmişleri vardır. Baş tümörlerinde birebir şifadır. Fesleğeni oturup ağzınızda 3 kere çiğnerseniz sigarayı bırakma şansınız % 70. Ağzınıza doldurun bol bol çiğneğin ya tükürün yada yutun. Sigarayı bırakmanız için yardımcı olacaktır.”