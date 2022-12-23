Siğil nasıl tedavi edilir?

Siğiller (Verrüler), derinin üst tabakasına yerleşen insan papilloma virüs (Human Papilloma Virüs- HPV) isimli bir virüsün oluşturduğu viral enfeksiyonlardır. En sık el ve ayaklarda olmakla birlikte vücudun herhangi bir yerinde de bulunabilirler. Siğiller, türlerine ve göründükleri yere bağlı olarak çeşitli boyutlarda, şekillerde ve renklerde bulunurlar.

Her yaşta görülmekle birlikte çocuklar ve gençlerde sıktır, orta yaştan sonra sıklığı azalır. Ayrıca bağışıklık sistemini düşürecek ilaç alanlar ve bu tip hastalığı olanlarda siğil daha kolay ortaya çıkar ve daha dirençli olur.

Prof. Dr. Ercan Arca Siğil tipleri ve klinik belirtileri ile iglili şu bilgileri verdi:

“ Siğiller sıklıkla parmaklar, eller, ayak tabanı ve genital bölgelerde gözlemlenmektedir. Siğiller vücuda giren bir virüsten kaynaklanır. Vücudunuz virüse maruz kaldıktan sonra siğilin gelişmesi 2-6 ay arasında değişebilmektedir. Siğillerin tipik belirtileri şunlardır:

Siğiller bulundukları yere veya şekline göre değişik tiplerde olabilir, en sık görüleni verruka vulgaristir. Küçük, etli yumrular ve üzeri karnabahar gibi görünen şekilde gözlenebilir. Ten rengi, beyaz, pembe, kahverengi renklerde olabilir. Üzerlerinde küçük, pıhtılaşmış kan damarları görülebilir.

SİĞİL NEDEN ÇIKAR?

“Her yaşta görülmekle birlikte çocuklar ve gençlerde sıktır, orta yaştan sonra sıklığı azalır. Siğiller yaşlılar, organ nakli olanlar ve HIV yani AIDS gibi virüse karşı bağışıklık sistemi düşük olan kişileri de tehdit etmektedir.” diye konuşan Prof. Dr. Ercan Arca şunları aktardı:

“ HPV enfeksiyonu en çok HPV ile enfekte insanların siğillerine dokunma ve direkt temas ile bulaşır. HPV cansız objelerde de bir süre boyunca canlı kalabilir. Bu nedenle umuma açık alanlarda bulaşabilir ve buna ek olarak cildi aşındıran yüzme havuzu gibi yerlerde de bulaş görülebilir. Özellikle genital siğiller, cinsel yolla bulaşabilir. Siğiller özellikle de hasar oluşturan durumlarda yayılır. Örneğin tıraş veya ağda gibi işlemlerde yayılabilir. Genital siğili olan kişilerdeki lezyonlar klinik olarak kaybolana kadar cinsel ilişkiye girilmemelidir. Temasla bulaştığı için kondom gibi koruma yöntemleri de tam olarak korumamaktadır.

Siğil tanısı genellikle doktorlar tarafından klinik muayene ile koyulur. Bazen ayırıcı tanı için dermoskopi veya deriden biyopsi alınması gerekebilir.”

SİĞİL NASIL TEDAVİ EDİLİR

Prof. Dr. Ercan Arca konu ile ilgili şunları söyledi:

“ Siğilden şüphelenildiğinde kişinin kendisini ve çevresini koruması için dermatoloğa başvurması gerekir. Dermatolog tedavide; siğilin etkeni olan HPV virüsüne karşı etkili olan ajanlar ile dokuyu tahrip ederek iyileşmeyi sağlayan ajanlar ya da yöntemlerle tedavi planını yapar. Bu tedavi yöntemleri; hastanın yaşına, siğilin bulunduğu bölgeye, kalınlığına ve klinik tipine göre belirlenir.

Başlıca tedavi yöntemleri yüzeysel uygulanan deri üst tabakasını eritici keratolitik ajanlar, soğuk tedavisi (kriyoterapi), siğil mikrobunu öldüren asitli solüsyonlar dışında bazı durumlarda cerrahi yöntemler de kullanılabilir.

Siğil tedavisi kişinin bağışıklık sistemine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Bağışıklığı güçlü kişilerde uzun bir süre ortaya çıkmayan siğillerin, bağışıklığı düşük olan kişilerde ise ortaya çıkması ve yayılımı daha kısa sürede meydana gelir. Siğil tedavisi genellikle bir veya iki yıla yakın sürebilir. Siğil tedavisinde en önemli rol yine bağışıklık sistemine düşmektedir. Siğil tedavisinde doktor tarafından önerilen ilaçların düzenli kullanılması oldukça önemlidir.”