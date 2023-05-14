İşte sinirsel uykusuzluğa iyi gelen bitkiler

Editör: Naim Arıoğlu

Doğanın sizlere sunduğu ücretsiz ilaç evinden stres için en iyi bitkileri seçip biraz sıcak su ile demleyip anında şifa bulabilirsiniz. İşte sakinleştirici bitkiler:

Biberiye Çayı

Stresli günlerde genellikle yoğun bir baş ağrısı yaşanır.

Bu baş ağrısını biberiye çayı demleyerek yok edebilirsiniz.

Biberiye çayı tükettiğinizde baş ağrısı problemini giderdiğiniz gibi beden yorgunluğunu da atacaksınız.

Her akşam, günün yorgunluğunu ve telaşını önce zihninizden sonra bedeninizden atmak için; 1 fincan biberiye çayı içebilirsiniz.

Kan dolaşımını hızlandırarak, beyne giden oksijene yardım eder ve böylece kişi kendini daha iyi hisseder. Biberiye çayı bedeni ve ruhu saran gerginliğin kaybolması konusunda çok etkilidir.

Depresyona yer vermemek için düzenli olarak biberiye çayı içebilirsiniz.

Detaylı bilgi için: Biberiye Çayının Faydaları Nelerdir? Zayıflatır Mı? Nasıl Demlenir?

Adaçayı

Adaçayının sayısız şifalarından biri de stresi yok etmesidir.

Son zamanlarda hayatınızda oluşan bazı değişimlere alışamamış olabilirsiniz.

Yahut iş ortamında bazı sorunlarla mücadele içindesiniz.

Böyle anlarda ise zihninizi hiç yoktan stresle meşgul ediyorsunuz.

Adaçayı bu günlerde yanınızda olacak etkili bitkili çaylarından biridir. Kendinizi yorgun ve bitkin hissettiğiniz anlarda bir bardak adaçayı demleyin ve sakince tüketin.

Adaçayı ne sinir ne de stres bırakacaktır. Yeni bir güne daha iyi başlamak için adaçayı tarifini deneyebilirsiniz.

Sarı Kantaron Çayı

Sık sık baş ağrısı çekenlere muhteşem bir çay öneriyoruz.

Sarı kantaron çayı! Bu bitki çayını içenler adeta yeniden doğuyor.

Kuru sarı kantaron bitkisinin bir fincan sıcak suda demlenmesi ile ortada stres gibi istenmeyen durumlar kalmayacak.

Uyku problemleri çekenler ise hiç durmasın, hemen bir fincan sarı kantaron çayı hazırlamalı.

Çünkü sarı kantaron çayının stresi yok etme, uyku problemini giderme ve zihni rahatlatma gibi harika etkileri vardır.

Kedi Otu Kökü Çayı

Canınızı sıkan bir şeyler mi oluyor? Bu anlardan uzaklaşmak için bir fincan kedi otu kökü çayınızı alın ve sessizce bir odada dinlenin.

Çok geçmeden uyku etkisi oluşturan bu bitki çayı, sinir ve stres ile mücadele ediyor ve sonunda kazanıyor.

Ruhunuza ve bedeninize iyi bakmak için kedi otu kökü çayı içmenizi tavsiye ediyoruz.

Çünkü kedi otu kökü çayı, tüm psikolojik problemleri yok etmek için iyi bir seçim olacaktır.

Tarhun Otu Çayı

Tarhun otu birçok mineral içermektedir. Sahip olduğu mineral ve vitaminler sayesinde vücudun sağlıklı kalmasını sağlar.

Organların faaliyetlerinin yerini getirilmesinde etkili olduğu kadar ruhsal sağlığı da korur.

Sinir ve stresi tamamen uzaklaştırmada etkilidir.

Her akşam bir bardak tarhun otu çayı ile kendinizi daha keyifli ve sakin hissedebilirsiniz.

Ayrıca sabahları içildiğinde vücut enerjinizi yükseltecektir.

İş yaşamındaki stresleri ofiste bırakıp tarhun otu çayı içmek size çok iyi gelecek!

Yeşil Çay

Yeşil çay her derde deva olan bir bitkidir.

Kilo vermek isteyenlerin en sevdiği sıcak içecektir.

Uyku problemi yaşayanların uykudan önceki son çaresidir.

Eh stres ve kaygılı dönemlerde olanların ise en iyi antidepresan ilacı olacaktır.

Bir koşuşturma içindeyseniz ve bu düzenden yorulduysanız en iyisi yeşil çay demleyip içmek olacak.

Antioksidan özelliği sayesinde vücudunuzdaki zararlı maddeleri atarak bedenen rahatlık verecektir.

Kanınızdaki mutluluk hormonlarının salgılanmasında da oldukça etkilidir.

Yeşil çay ile ferahlayıp stresinizi atmak istediğinizde aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz.

Nane Çayı

Buram buram nane kokan bu bitki çayı, size anında ferahlık verecektir.

Nanenin antioksidan özelliği ile ruhunuzu yoran tüm durumları bir kenara atabilirsiniz.

Nane çayı kasları rahatlatan ve sinirleri yatıştıran maddeleri içermektedir.

Regl günlerinde oluşan kasılmalar ve stresli ruh hali için oldukça etkili olacaktır.

Nane çayı ile içinizi hem ısıtmak hem de rahatlatmak isterseniz, linkte yer alan tarifimizi deneyebilirsiniz.

Sıcak yaz günlerinde de nane çayı içerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Bu enfes çayı demleyip buzlu bir bardağa soğuk şekilde dökebilirsiniz.

Dilerseniz limon ve çilek dilimleriyle beraber servis edebilirsiniz. Nane çayı ruhunuzu ve bedeninizi stresten arındıracak.

Ginseng Çayı

Ginseng, depresyon tedavisi için önerilen bitkilerden biridir.

Beyni uyarıcı etkilere sahiptir. Sinirleri yatıştırarak stresli günleri bir an önce atlatmanızı sağlar.

Enerji verici yönüyle kendinizi daha iyi hissetmenize destek olur.

1 çay kaşığı kadar toz ginsengi sıcak suda demleyerek etkilerini görebilirsiniz.

Stresli günlere son vermek istediğinizde ginseng aklınıza gelebilir.

Ginseng çayını taze demlenmiş şekilde içmeniz önerilir.

Etkisini tam anlamıyla almak istediğinizde sıcak suda 10 dakika kadar demlenmesi gerekir.

Bekleyen ginseng çaylarının besin değeri de kaybolacağı için strese karşı etkili bir yönü kalmayacaktır.

Melek Otu Çayı

Sık sık duygu geçişleri yaşayanlara önerilen melek otu çayı, kendinizi daha iyi hissetmeniz adına etkili ve şifalı bir çay olacaktır.

Depresyonun etkilerini kısa sürede iyileştirir.

Özellikle stresli günlerde kaybedilen iştahı düzenler ve mide sağlığınızın da korunmasında etkili olur. Yetişkinler için uygun olan melek otu çayı ile psikolojik gerginliklere son verebilirsiniz.

Uyku bozukluğu, gerginlik, öfke nöbetleri gibi psikolojik problemlerin tedavisine destek olarak gün içinde melek otu çayı içebilirsiniz.

Sinirlerin yatışmasına ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardım edecektir.

Karanfil Çayı

Keskin ve hoş kokuya sahip karanfili sıcak suda bekleterek karanfil çayı hazırlayabilirsiniz.

Hazırladığınız bu çay stresli günleri aşmanızda size büyük destek olacaktır.

Karanfilin antioksidan etkisi ile vücudunuz tüm toksinlerden arınacak ve daha ferah hissedecektir.

Ayrıca karanfil çayı stresi yok ettiği gibi fazla kiloları da zamanla ortadan kaldıracaktır.

Hayatınızdaki olumsuzlukları yok ederken sıcak bir içeceğe ihtiyacınız olduğunda tarifi deneyebilirsiniz.