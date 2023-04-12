İşte o soğan kürünün yararları

Editör: Erkavim Yıldırım

Soğan tüketiminin fazla olduğu ülkelerde, kanser hastalığının daha az görüldüğü yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Evlerinizde taze olarak hazırlayabileceğiniz kür, 15 gün boyunca düzenli olarak kullanıldığında hastalığınıza çare olabilir. Soğanın yemeklerimizde kullandığımız bir sebze olmasının dışında, içeriğinde bulunan A, B ve C vitaminleri, iyot, silis, fosfor, kükürt gibi maddeler, antibiyotik görevi yapan içerikler ve hazmı kolaylaştıran fermentlere sahip olan şifalı bir sebzedir.

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR

Kürümüzü hazırlamak için ihtiyacımız olan malzemeler bir adet açık kahverengi kabuklu kuru soğan ve iki bardak klorsuz sudur. Soğanı kabukları kırmızı, mor ya da beyaz kabuklu olandan seçmemelisiniz. Bunlar yapılacak kürde etkili olmaz. Sizin kullanacağınız yemeklerde kullanılan kuru soğandır. Soğanı kök ve kabuğuyla birlikte kullanacağımızdan, yıkayıp sirkeli suyun içinde bir süre bekletin. Bu şekilde dezenfekte olmasını sağlarsınız. İki bardak klorsuz suyu bir tencerenin içine koyarak ocağın üzerinde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kuru soğanı dört parçaya bölerek içine atın. Bu şekilde yaklaşık beş dakika kadar kaynatarak kürü hazırlayın. Kullanıma hazır olması için biraz soğumasını bekleyebilirsiniz. Ilık olması yeterlidir.

SOĞAN KÜRÜNÜN YARARLARI

Menopoz şikâyetlerini azaltmak için içilmelidir.

Vajinal akıntılarda kullanılmalıdır.

Kıl dönmelerinde fayda sağlayacaktır.

Hamile kalmak isteyenlerin sorunlarına çare olacaktır.

Ciltte çıkan iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.

İçeriğindeki sulfosid nedeniyle antibiyotik özelliğine sahiptir.

Dolaşım sistemini düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

Vücutta meydana gelen yağlanmayı azaltacağından, zayıflamaya yardımcı olur.

Stres giderici ve balgam söktürücü etkileri vardır.

Prostatta oluşan iltihapları azaltıcı etkileri nedeniyle ağrıların azalmasına yardımcıdır.

Çiğ soğan tüketimi, yemek sonrasında kandaki total gliserit oranını düşürür.

Sinüzit rahatsızlığının ilerlemesini önler.

Kadınlarda meydana gelen çikolata kisti (endometriosis) ve miyom oluşumlarına karşı tedavi edicidir.

Polikistik over sendromu tedavisinde faydalıdır.

Kadınların yaşadığı adet düzensizliğini ortadan kaldırması açısından oldukça etkilidir.

NASIL UYGULANMALI

İçeceğiniz kür daima taze olarak hazırlanmalıdır.

Kürü hazırlamak için mutlaka açık kahverengi kabuklu beyaz soğan kullanılmalıdır.

Kullanılacak soğanların dış kabuğu kuru ve taze olması gerekir. Çimlenmiş ve köklenmiş olanlar bayattır.

Soğan suyu ile hazırlanmış olan kür, sağlık sorunlarına fayda sağlaması açısından en az altı ayda bir defa 15 gün süreyle uygulanmalıdır. Bu süreyi aşmamaya dikkat edilmelidir.

Hazırlanmış olan kürü ılık olarak tüketmelisiniz.

Öğle ve akşam yemeklerinden on dakika önce bir bardak içmelisiniz.