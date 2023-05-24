İşte Söğüt Ağacının müthiş etkileri

Latince adı Salix alba olan beyaz söğüt dünyanın pek çok yerinde yetişen büyük bir ağaçtır. Özellikle dere kenarlarında 11-25 metre uzunluğu kadar büyüyebilen bitkinin ağrı kesici olarak kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Çin, Mısır, Asur, Yunan tıbbında kullanılan ağaç Hipokrat’tan Galen’e kadar pek çok antik dönem hekimi tarafından kullanılmıştır.

Kimyager Felix Hoffmann’ın 1897’de saf asetilsalisilik asit (ASA) üretmesiyle ortaya çıkan ilaca ASPİRİN denmiştir. ASA, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan Aspirinin etken maddesidir. Kaynağı ise dünyanın her yerinde yetişen söğüt ağacıdır.

Baş ağrısı, ateş, boğaz ağrısı, titreme, romatizma, kusma, siğil, cinsel sorunlar başta olmak üzere yüzyıllardır hayatımızda yer etmiştir. Çünkü beyaz söğüt ağacı aspirinin ana maddesidir. Modern çağda ise ateş, iltihaplar, eklem – kas sorunları, baş ağrısı, sırt ağrısı, adet sancıları, diş ağrısı gibi pek çok nedenle kullanımına devam edilmektedir.

Beyaz söğüt ve aspirin aynı şartlarda kullanılır. Birbirlerinden farkı söğüt kabuğunun doğal salisilik asit olmasıdır. Böylece yapay olarak üretilen aspirine göre daha az yan etki üretir. Aspirin kalp krizi riskini azaltmak ve felçleri önlemek için tavsiye edilmektedir. Bu faydalar beyaz söğüt için henüz tespit edilmemiştir. Ancak yapısı gereği aynı faydaları sağlayacağı düşünülmektedir.

Beyaz söğüt ağacının genç dalları (2-3 yıllık) bahar aylarında budanır. Grimsi kabuk ayrıldıktan sonra gelen kabuk kısmı kullanılır. Bu kabuk taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabilir. Tavsiye edilen günlük kullanım dört saatte bir 100-250 mg. dır.

Söğüt kabuğunun doğranmış ya da kurutulmuş tozunun 1 tatlı kaşığı 1/2 lt. su ile kaynatıldıktan sonra 3 ya da 4 kısma ayrıldıktan sonra günlük olarak içilir. Soğutulan sıvı yanık, kesiklerin iyileşmesi için dıştan kullanılabilir.

Bademcik iltihabı olanlar beyaz söğüt almamalıdır. Hamile ve emzirenler doktorları ile görüşmeden kullanmamalıdır. Çünkü plasenta ya da süt yoluyla bebeğe geçen türde bir bitkidir. Aspirine karşı hassas olanlarda da beyaz söğüt kullanılmaz.