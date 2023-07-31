İşte spor için en iyi saat

Sabah egzersizleri, erken saatlerde uyanmayı gerektirdiği için zor olsa da aslında yağ yakımı konusunda en etkili egzersizlerden. Sabah saatlerinde yapılan egzersizlerde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar listesinin üst sıralarında ise egzersizlerin 30-45 dakikayı aşmaması gerektiği yer alıyor. Sabah saatlerinde vücut sıcaklığı daha düşük olduğu için yapacağınız egzersizlerden önce ısınma hareketlerine daha fazla zaman ayırmanız öneriliyor. Sabahları aç karnına yapılan sporun, kortizon ve büyüme hormonlarının salınım seviyesiyle ilişkili olarak yağ yakımı konusunda daha başarılı olduğunu gösteren çalışmalar bulunuyor. Son olarak sabah sporu, stres seviyesini azaltıp günü daha enerji dolu geçirmenizi sağlıyor.

GÜN İÇİ SPOR SAATLERİ

Spor yapmak için en uygun saatler kişiden kişiye değişse de çalışanlar için öğle saatleri iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Öğle arasında yemekten önce yarım saatlik bile olsa spor yapmak gün içinde ihtiyacınız olan yenilenmeyi size sağlayabilir. Ancak spordan sonra öğle yemeğini hafif tutmanızın da sağlığınız ve rahat hissetmeniz açısından gerekli olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Spor ne zaman yapılmalı sorusunun vücut sıcaklığı ile ilişkili olduğuna yukarıda değinmiştik. Vücut sıcaklığının en üst seviyelere çıktığı zaman dilimi olan akşamüstü saatleri, ideal spor saati olarak kabul ediliyor. Bu saatlerde, daha fazla enerjiye sahip olduğunuz için yüksek yoğunluklu egzersizleri daha az efor sarf ederek yapabilirsiniz. Bu arada eğer öğle yemeğinden sonra uzun süre bir şey yemediyseniz, akşam üstü sporu öncesi karbonhidrat açısından zengin bir spor öncesi atıştırmalığı iyi olabilir.

YÜRÜYÜŞ İÇİN EN İDEAL SAATLER

Uzmanların pek çoğu etkisi yüksek olan egzersizlerden olan yürüyüş için en verimli zamanın akşamüstü olduğu görüşündeler. Bununla beraber sabah saatlerinde ya da gün içinde 30 dakikalık yürüyüşlerle hayatınıza hem hareket hem de sağlık katabilirsiniz.

Spor yapmak için en iyi saat sorusunun cevabının kişiden kişiye değiştiğini göz önünde bulundurarak farklı saatlerde spor yapıp sonuçları karşılaştırabilirsiniz. Birçok konuda olduğu gibi ideal egzersiz saati konusunda da vücudunuza kulak verip biyolojik saatinizi dinleyebilirsiniz.

GECE SPORU

Çalışan pek çok kişi öğle arasında spor yapmaya vakit ayıramadığı için akşam spor yapmayı tercih ediyor. Bu saatlerde yapılan egzersizler, vücut ısısını arttırdığı için biyolojik saatte kaymalara yol açabiliyor. Bu yüzden akşam saatlerinde spor yapmak, uykuya dalmakta zorluk çekenlere genellikle önerilmese de uzmanlar bu konu üzerinde bir fikir birliğine varmış değil. Gece spor yapmak istediğinizde yoga veya pilates gibi düşük yoğunluktaki sporların daha uygun olduğunu dile getiriyorlar.