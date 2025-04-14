İşte Sultanlar Ligi finali: Fenerbahçe - VakıfBank

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray'ı 3-2 yenerek seriyi 2-1'e getiren Fenerbahçe adını finale yazdırdı. Yarı finalde bir diğer eşleşmede ise V.Bank, Eczacıbaşı'nı eleyerek finale yükselmişti.

Sarı-lacivertliler ile sarı-siyahlılar 3 yıl sonra final serisinde kozlarını paylaşacak. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

İLK MAÇ 17 NİSAN TARİHİNDE

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda taraflar birer galibiyet elde etti. CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde ise V.Bank, altın set sonunda Fenerbahçe'yi yenerek dörtlü finale kaldı. Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.