Fenerbahçe zirve takibinden kopmak istemiyor. İşte Süper Lig'de günün maçları

Editör: Ufuk Cingöz
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası kaldığı yerden devam ediyor.
Bugün ligde 4 karşılaşma oynanacak.
Günün en önemli karşılaşması ise Başakşehir-Fenerbahçe arasında olacak.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 4-1'lik Alanyaspor galibiyeti sonrası zirveden kopmamak için kazanmak isteyecektir.
İŞTE GÜNÜN MAÇLARI;
17.00 İstanbulspor-Antalyaspor (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
17.00 Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)
20.30 Konyaspor-Adana Demirspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)
20.30 Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)