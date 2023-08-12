İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu. 11 futbolcunun da Fenerbahçe ve Galatasaray'dan olması dikkat çekti. İşte o isimler...

1/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 1

Zaniolo - 27 milyon euro (GALATASARAY)

2/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 2

Tete - 25 milyon euro (GALATASARAY)

3/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 3

Zaha - 22 milyon euro (GALATASARAY)

4/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 4

Fred - 20 milyon euro (FENERBAHÇE)

5/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 5

Icardi - 19 milyon euro (GALATASARAY)

6/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 6

Szymanski - 18 milyon euro (FENERBAHÇE)

7/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 7

Nelsson - 18 milyon euro (GALATASARAY)

8/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 8

Ferdi - 17 milyon euro (GALATASARAY)

9/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 9

Boey - 16 milyon euro (GALATASARAY)

10/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 10

Kerem - 15 milyon euro (GALATASARAY)

11/11
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması 11

Torreira - 15 milyon euro (GALATASARAY)

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