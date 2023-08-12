İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu. 11 futbolcunun da Fenerbahçe ve Galatasaray'dan olması dikkat çekti. İşte o isimler...
Zaniolo - 27 milyon euro (GALATASARAY)
Tete - 25 milyon euro (GALATASARAY)
Zaha - 22 milyon euro (GALATASARAY)
Fred - 20 milyon euro (FENERBAHÇE)
Icardi - 19 milyon euro (GALATASARAY)
Szymanski - 18 milyon euro (FENERBAHÇE)
Nelsson - 18 milyon euro (GALATASARAY)
Ferdi - 17 milyon euro (GALATASARAY)
Boey - 16 milyon euro (GALATASARAY)
Kerem - 15 milyon euro (GALATASARAY)
Torreira - 15 milyon euro (GALATASARAY)