İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu. 11 futbolcunun da Fenerbahçe ve Galatasaray'dan olması dikkat çekti. İşte o isimler...