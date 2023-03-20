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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın sona ermesiyle şampiyonluk oranları güncellendi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:29
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İşte Süper Lig'in şampiyonluk oranları

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Süper Lig'de 26. hafta bitti.

Lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenildi ve 14 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Zirve takipçisi kritik maçta Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. 

Beşiktaş ise İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

ORANLAR GÜNCELLENDİ
Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi.

İşte oranlar;

Galatasaray: 1.42
Fenerbahçe: 1.80
Beşiktaş: 20.00
Trabzonspor: 100.00
Adana Demirspor: 150.00
Başakşehir: 250.00

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