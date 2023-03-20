Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 26. hafta bitti.
Lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenildi ve 14 maçlık galibiyet serisini bitirdi.
Zirve takipçisi kritik maçta Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Beşiktaş ise İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
ORANLAR GÜNCELLENDİ
Süper Lig'de şampiyonluk oranları yenilendi.
İşte oranlar;
Galatasaray: 1.42
Fenerbahçe: 1.80
Beşiktaş: 20.00
Trabzonspor: 100.00
Adana Demirspor: 150.00
Başakşehir: 250.00