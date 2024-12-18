İşte Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu... Acun Ilıcalı paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu... Acun Ilıcalı paylaştı

Survivor 2025 heyecanı için geri sayım başladı. Herkesin merak ettiği kadro sonunda belli oldu. İlk tanıtımı Acun Ilıcalı paylaştı İsmail Balaban, Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve dahası...

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı Survivor 2025 kadrosu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti. 2025 için sonunda beklenen oldu ve ilk tanıtımı Acun Ilıcalı yayınladı.

o-001.webp

2025 KADROSU NETLEŞTİ

Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında yer alan isimler; İsmail Balaban, Serenay Aktaş, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı.

8i-001.webp

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER KİMLER?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan isimler; Batuhan Gökgoz, Tuğba Yeni, Adilhan Numan, Dilşah Kurt, Mevlüt Koçak, Kübra Avcı, Göksu Küçükali, Kaan Kazgan.

9o.webp

YORUM YAĞDI

Acun Ilıcalı'nın yayınladığı tanıtım kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Hep aynı kişiler', 'Aynı isimlerden sıkıldık' gibi yorumlar yapıldı.

1200xauto.webp

SURVIVOR NE ZAMAN?

Survivor yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

Son Haberler
Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi
Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi
Ürdün duyurdu: Şam Havalimanı'na uçuşlar başlatılacak
Ürdün duyurdu: Şam Havalimanı'na uçuşlar başlatılacak
Fransa'nın en yüksek mahkemesi Sarkozy'nin mahkumiyet kararını onadı
Fransa'nın en yüksek mahkemesi Sarkozy'nin mahkumiyet kararını onadı
Ünlü Şarkıcı Yonca Evcimik hayatının şokunu yaşadı
Ünlü Şarkıcı Yonca Evcimik hayatının şokunu yaşadı
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan AKP'li vekil Osman Gökçek'e 'villa' göndermesi
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan AKP'li vekil Osman Gökçek'e 'villa' göndermesi