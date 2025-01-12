İşte Talisca'nın geliş tarihi

Fenerbahçe taraftarının büyük bir heyecanla beklediği ve sarı lacivertli yönetimin bir süredir transfer için uğraş verdiği Anderson Talisca'nın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu.

Yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'da olacağı ve kendisini Fenerbahçeli yapacak olan imzayı atması bekleniyor.

TALISCA KADROYA ALINMADI

Talisca son olarak Al Nassr’ın Al Akhdoud ile Suudi Arabistan Ligi’nde bu akşam oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.

Karşılaşma sonrasında Al-Nasr teknik direktörü Stefano Pioli, Talisca ile ilgili şu açıklamaları yaptı "Anlaşmalar hakkında konuşma yetkim yok. Şu anda yerel bir oyuncuyu getirme konusunda da bir fikrimiz yok. Bugün sadece maça katılmaya hazır oyuncuları çağırdım... Talisca hakkında konuşamayız çünkü henüz transfer dönemindeyiz. Gerekeni yaptık ve maçı kazandık, bugün için en önemli şey bu." ifadelerini kullandı.