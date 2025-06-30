İşte Tammy Abraham'ın İstanbul'a geleceği tarih

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte Tammy Abraham'ın İstanbul'a geleceği tarih

Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Tammy Abraham'ın İstanbul'a geleceği gün belli oldu.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Tammy Abraham'ın Salı günü İstanbul'a ineceği ve Beşiktaş'la 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Her şey %100 tamamlandı ve onaylandı. Beşiktaş ve Roma arasındaki tüm belgeler hazırlandı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Yıldız oyuncunun bonservisi için siyah beyazlıların Roma'ya 20 milyon euro ödemesi bekleniyor. 27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asist ile oynadı.

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