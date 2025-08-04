İşte Temmuz ayında fiyatı en çok yükselen ve azalan ürünler!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Temmuz ayında en fazla fiyat artışı yüzde 26,41 ile doğalgaz ve ilgili aboneliklerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 15,92 azalışla patates oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 19,71, toz kakao yüzde 15,85, sağlık sigortası yüzde 7,28, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) yüzde 6,71, hastane hizmetleri yüzde 6,43 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 9,61, taze meyveler yüzde 8,75, kadın giyim yüzde 8,23, erkek giyim yüzde 6,98, çocuk giyim yüzde 6,1, tavuk eti yüzde 5,52 olarak gerçekleşti.