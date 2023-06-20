İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri. Kuralar yarın çekiliyor

Editör: Barış Atakan
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi yarın yapılacak.
Önümüzdeki sene Avrupa Kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor yer alacak.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yer alırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi'nde oynayacak.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
RAKİPLER BELLİ OLACAK
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de yarın belli olacak.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
GALATASARAY
Aris-Kıbrıs - Rum Kesimi
Astana - Kazakistan
M. Haifa - İsrail
Zalgiris - Litvanya
Helsinki - Finlandiya
Tallinn - Estonya
Shamrock - İrlanda
The New Saints - Galler
Ljubljana - Slovenya
Mostar - Bosna Hersek
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR
Dinamo Batumi - Gürcistan
Europa FC - Cebelitarık
Domzale - Slovenya
Beitar Jerusalem - İsrail
Vorskla Poltava - Ukrayna
Inter Club d'Escaldes - Andorra
Zalaegerszeg - Macaristan
Aarhus - Danimarka
Progres Niederkorn - Lüksemburg
Differdange 03 - Lüksemburg
Gzira United - Malta
Bohemians - Çekya
Santa Coloma - Andorra
Debrecen - Macaristan
HB Torshavn - Faroe Adaları
Ordabasy Shymkent - Kazakistan
Dinamo Minsk - Belarus
Connah's Quay - Galler
Levadia Tallinn - Estonya
Milsami Orhei - Moldova
Hammarby - İsveç
Kalmar - İsveç
Petrocub - Moldova
Pogon Szczecin - Polonya
Aktobe - Kazakistan
B36 - Faroe Adaları
Torpedo Zhodino - Belarus
Kecskemeti - Macaristan
Sepsi - Romanya
Celje - Slovenya
Ararat Armenia - Ermenistan
Gabala - Azerbaycan
Borac Banja Luka - Bosna Hersek
Sabah - Azerbaycan
Luzern - İsviçre
Crusaders - İrlanda
Kauno Zalgiris - Litvanya
Auda - Letonya