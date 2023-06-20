İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri. Kuralar yarın çekiliyor

Editör: Barış Atakan

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi yarın yapılacak.

Önümüzdeki sene Avrupa Kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor yer alacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yer alırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi'nde oynayacak.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

RAKİPLER BELLİ OLACAK

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de yarın belli olacak.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

GALATASARAY

Aris-Kıbrıs - Rum Kesimi

Astana - Kazakistan

M. Haifa - İsrail

Zalgiris - Litvanya

Helsinki - Finlandiya

Tallinn - Estonya

Shamrock - İrlanda

The New Saints - Galler

Ljubljana - Slovenya

Mostar - Bosna Hersek

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR

Dinamo Batumi - Gürcistan

Europa FC - Cebelitarık

Domzale - Slovenya

Beitar Jerusalem - İsrail

Vorskla Poltava - Ukrayna

Inter Club d'Escaldes - Andorra

Zalaegerszeg - Macaristan

Aarhus - Danimarka

Progres Niederkorn - Lüksemburg

Differdange 03 - Lüksemburg

Gzira United - Malta

Bohemians - Çekya

Santa Coloma - Andorra

Debrecen - Macaristan

HB Torshavn - Faroe Adaları

Ordabasy Shymkent - Kazakistan

Dinamo Minsk - Belarus

Connah's Quay - Galler

Levadia Tallinn - Estonya

Milsami Orhei - Moldova

Hammarby - İsveç

Kalmar - İsveç

Petrocub - Moldova

Pogon Szczecin - Polonya

Aktobe - Kazakistan

B36 - Faroe Adaları

Torpedo Zhodino - Belarus

Kecskemeti - Macaristan

Sepsi - Romanya

Celje - Slovenya

Ararat Armenia - Ermenistan

Gabala - Azerbaycan

Borac Banja Luka - Bosna Hersek

Sabah - Azerbaycan

Luzern - İsviçre

Crusaders - İrlanda

Kauno Zalgiris - Litvanya

Auda - Letonya