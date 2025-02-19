İşte Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29. haftanın maçları

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşte Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29. haftanın maçları

Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29. hafta programlarını açıkladı.

27.HAFTA

28 Şubat Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Manisa FK

1 Mart Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor
13.30 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Iğdır FK - Çorum FK
20.30 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü

2 Mart Pazar
13.30 Bandırmaspor - Ümraniyespor
13.30 Boluspor - Erzurumspor FK
16.00 Adanaspor - MKE Ankaragücü
20.30 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük

3 Mart Pazartesi
20.30 Kocaelispor - İstanbulspor

28. HAFTA

4 Mart Salı
16.00 Manisa FK- Iğdır FK
20.30 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği

5 Mart Çarşamba
13.30 Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor
16.00 Çorum FK - Boluspor
16.00 Şanlıurfaspor - Adanaspor
20.30 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

6 Mart Perşembe:
13.30 Erzurumspor FK - Pendikspor
16.00 İstanbulspor - Sakaryaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
20.30 Ümraniyespor - Kocaelispor

29. HAFTA

8 Mart Cumartesi
13.30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor
20.30 Esenler Erokspor - Manisa FK

9 Mart Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor
16.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Gençlerbirliği - Çorum FK
20.30 Sakaryaspor - Bandırmaspor

10 Mart Pazartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK
16.00 Boluspor - İstanbulspor
16.00 Pendikspor - Amed Sportif Faaliyetler
20.30 Kocaelispor - MKE Ankaragücü

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