İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri

Kaynak: AA
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Arda Kardeşler

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20 Nisan Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor: Cihan Aydın

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Yasin Kol

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe

Son Haberler
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli