İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Arda Kardeşler
19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK: Muhammet Ali Metoğlu
20 Nisan Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor: Cihan Aydın
19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Yasin Kol
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe