İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Arda Kardeşler

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20 Nisan Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor: Cihan Aydın

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Yasin Kol

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe