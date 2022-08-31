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Aynı gruptan tam 5 takım disipline gitti

Türkiye Futbol Federasyonu gözlemcilerden ve temsilcilerden gelen raporlar neticesinde TFF 2. Lig'de 5 takım aynı gruptan disiplin kuruluna sevk etti.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:28
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İşte Türk futbolunda gelinen son nokta

Aynı gruptan tam 5 takım disipline gitti
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TFF tarafından yapılan açıklamaya göre;

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-TARSUS İDMANYURDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 117. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ESENLER EROKSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

 

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