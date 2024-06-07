İşte Türk oyuncuların en saçma istekleri. Kim bu ünlüler?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte Türk oyuncuların en saçma istekleri. Kim bu ünlüler?

Pek çok yapımda görev alan set çalışanı Neslihan Aydın, Türk oyuncuların en saçma isteklerini ve dizilerin perde arkasını anlattı.

Youtube'de yayımlanan 101 Buçuk programına konuk olan reji şef asistanı Neslihan Aydın, TV’lerin vazgeçilmezi dizilerin perde arkasında yaşananları açıkladı.

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Dizilerin kaldırılacağı ile ilgili haber çıktığında gerçekten de dizinin kaldırıldığını söyleyen Aydın, daha önce pek çok kez gündem olan ‘sevişme sahnelerinde oyuncuların arasına yastık konulup konulmadığı’ konusuna da değindi. Deneyimli isim, “Ben sevişme sahnelerinde arada hiç yastık görmedim” dedi.

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Özellikle sektöre yeni girenlerin isteklerinin taleplerinin ilginç olduğunu söyleyen reji görevlisi "Neden önce benim sahnelerim çekilmiyor? diye soruyorlar. Bu sorulara sabırla cevap vermek gerekiyor” dedi.

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Azra Akın ile başından geçen bir olayı da anlatan Aydın, “Azra’nın karavanına gittim. Bir baktım suluboyalarını çıkarmış, resim yapacak. Önce sırası gelmedi diye tavır yaptığını düşündüm. Meğer çekimlerin uzun süreceğini anlayınca sesini çıkarmadan resim yaparmış” diyerek Akın’ın çok sorunsuz bir isim olduğunu söyledi. Bazı oyuncularından ve hareketlerinden set çalışanlarının bıktığını söyleyen Aydın isim vermekten kaçındı.

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“Kötü yönetmen kimdir?” sorusuna “Bu işin ekip işi olduğunu unutan kişi kötü yönetmendir” dedi. Salih Bademci ile çalışmaktan çok zevk aldığını söyleyen dizi emekçisi “Muhteşem bir oyuncu, çok beyefendi, enerjisi çok yüksek bir isim” dedi. Set aşklarının gerçek olmasını ise birlikte çok zaman geçirilmesine bağladı.

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