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Türkiye Kupası'nda büyük heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-23 sezonu ilk tur eleme maçlarıyla başlıyor. Gözler bu sezon yeni takımlarda olacak.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:52
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:55
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İşte Türkiye Kupası programı ve eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda büyük heyecan başlıyor
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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek.

Maçların programı şöyle:

13 Eylül Salı:

13.00 Serhat Ardahanspor-Kars 36 (80. Yıl Cumhuriyet Şehir)

15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor (Maltepe Hasan Polat)

15.30 Bilecik 1969-Yalovaspor (Şeyh Edebali Üniversite Sahası)

15.45 Bigaspor-Akhisarspor (Çanakkale Biga İlyas Bayram)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Bartınspor (Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14 Eylül Çarşamba:

14.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe)

14.30 Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Erbaa İlçe)

14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970 (Bingöl Şehir)

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor (Kelkit İlçe)

14.30 Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor (Doğukent)

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor (Siirt Atatürk Şehir)

14.30 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK (Kilis 7 Aralık)

15.00 Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Stat henüz açıklanmadı)

15.00 1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği (Şile İlçe)

15.30 Turgutluspor-Kuşadasıspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa (Tepecik Şenol Güneş)

15.45 Bergama Belediyespor-Karşıyaka (14 Eylül)

19.00 Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK (Eskişehir Yeni)

15 Eylül Perşembe:

13.00 Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.30 Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor (Mardin Derik İlçe)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Nevşehir 3 No'lu Saha)

15.00 Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Kemal Kaynaş)

15.00 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 (Çankırı Atatürk)

15.45 Çatalcaspor-Edirnespor (Çatalca İzzettin)

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